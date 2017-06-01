Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів" від 17.05.2017 р. № 2037-VIII вступає в силу через місяць з дня його опублікування, тобто 8 липня 2017 року.

Відтепер в законі уточнено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

Також закріплено, що вибирати, яким чином будуть стягуватися аліменти - у частці від доходу матері, батька або у твердій грошовій сумі, повинен той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Крім того, розширено перелік обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів: суд буде враховувати в тому числі і наявність рухомого і нерухомого майна, грошових коштів, а також доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, зокрема, на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів.

Важливо, що також збільшено мінімальний розмір аліментів на одну дитину - 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (замість нинішніх 30%), а тому з батьків або інших законних представників, разом з яким проживає дитина, надано право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів:

• в розмірі на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10-ти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину;

• в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (у разі визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі)

Водночас документом врегульовано, що в разі подання заяви про видання судового наказу аліменти присуджуються з дня подання такої заяви.

Варто також зазначити, що відповідними змінами до Закону закріплено, що заборгованість по аліментах платника аліментів, який є фізичною особою - підприємцем та знаходиться на спрощеній системі оподаткування або є громадянином України, який отримує заробіток (дохід) в державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи з середньої зарплати працівника для відповідної місцевості.

"... одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, в т.ч. і в разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за угодою між батьками (а не тільки за рішенням суду). Разом з тим уточнюється: неустойка (пеня) нараховується за кожний день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100% заборгованості", - йдеться у тексті Закону.

Водночас узаконено, що в разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника даний платник зобов'язаний на вимогу одержувача додаткових витрат оплатити суму заборгованості по даним витратам з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми. Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов'язок щодо оплати додаткових витрат в термін, встановлений рішенням суду, або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення даного терміну - після закінчення 7-ми днів після пред'явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.



Про це повідомляє Ірина ФОКШЕ начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.







