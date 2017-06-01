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Новини
15:33
21 червня

ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА ЧЕРНІВЦІ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГАЗУ

14:46
21 червня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 4 тисячі чернівчан

14:45
21 червня

Нове місце роботи: соціальна пільга

14:40
21 червня

Як новоствореному платнику податків стати на облік в органах ДФС

14:37
21 червня

На Буковині через укус змії до лікарні госпіталізовано дитину

13:44
21 червня

Утвердження гендерної рівності в суспільстві

13:13
21 червня

Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

11:20
21 червня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили майже 5 млн. грн.

11:19
21 червня

Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
21 червня

Перелік виплат роботодавців, на які не нараховується ЄСВ

11:10
21 червня

Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

11:08
21 червня

Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

11:01
21 червня

Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

10:58
21 червня

На Вижничинні брати обкрадали місцевих жителів

10:54
21 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

10:52
21 червня

Цьогоріч податківці працевлаштували 511 «нелегалів»

10:50
21 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

10:49
21 червня

Змінив місце роздрібної торгівлі алкогольними напоями – придбай нову ліцензію!

15:02
20 червня

Путильський держлісгосп найкращий в області у гасінні лісових пожеж

14:05
20 червня

У Чернівецькій області смертість серед населення перевищує народжуваність

09:29
20 червня

Кількість безробітних у Чернівецькій області зменшилась

09:00
20 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

08:59
20 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

08:58
20 червня

Неповнолітня дитина отримує спадщину - податок сплачують батьки

08:57
20 червня

Що є підставою для відстрочення податкового боргу

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Аліменти визнали власністю дитини та збільшили їх мінімальний розмір

Вчора, 13:13 / Коментарів: 0
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів" від 17.05.2017 р. № 2037-VIII вступає в силу через місяць з дня його опублікування, тобто 8 липня 2017 року.
Відтепер в законі уточнено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.
Також закріплено, що вибирати, яким чином будуть стягуватися аліменти - у частці від доходу матері, батька або у твердій грошовій сумі, повинен той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.
Крім того, розширено перелік обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів: суд буде враховувати в тому числі і наявність рухомого і нерухомого майна, грошових коштів, а також доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, зокрема, на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів.
Важливо, що також збільшено мінімальний розмір аліментів на одну дитину - 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (замість нинішніх 30%), а тому з батьків або інших законних представників, разом з яким проживає дитина, надано право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів:
• в розмірі на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10-ти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину;
• в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (у разі визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі)
Водночас документом врегульовано, що в разі подання заяви про видання судового наказу аліменти присуджуються з дня подання такої заяви.
Варто також зазначити, що відповідними змінами до Закону закріплено, що заборгованість по аліментах платника аліментів, який є фізичною особою - підприємцем та знаходиться на спрощеній системі оподаткування або є громадянином України, який отримує заробіток (дохід) в державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи з середньої зарплати працівника для відповідної місцевості.
"... одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, в т.ч. і в разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за угодою між батьками (а не тільки за рішенням суду). Разом з тим уточнюється: неустойка (пеня) нараховується за кожний день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100% заборгованості", - йдеться у тексті Закону.
Водночас узаконено, що в разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника даний платник зобов'язаний на вимогу одержувача додаткових витрат оплатити суму заборгованості по даним витратам з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми. Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов'язок щодо оплати додаткових витрат в термін, встановлений рішенням суду, або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення даного терміну - після закінчення 7-ми днів після пред'явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.

Про це повідомляє Ірина ФОКШЕ начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.



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