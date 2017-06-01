Єгор Соболєв до львів’ян: “Зараз той час, коли місто має за себе поборотися”

Під час виступу у Верховній Раді народний депутат “Об’єднання “Самопоміч” Єгор Соболєв звернувся до львів’ян із закликом встановити громадський контроль за діяльністю посадовців, які мають повноваження для вирішення проблеми із блокуванням вивезення сміття з міста.
“Ви краще за мене знаєте, що вас взяли в облогу насправді за наші дії, за нашу позицію: за спротив ідеї написати в українській Конституції, що окупація частини Донбасу є особливостями самоврядування; за вимогу притягнути до відповідальності не тільки тих, хто розстрілював людей на Євромайдані, але й тих, хто їх покриває зараз; за нашу протидію торгівлі з окупованими територіями і самим окупантом, яка продовжує давати йому силу для нападу на наші землі, на наших людей.
За цю нашу позицію тепер розплачується місто — все, без виключення, включно із людьми, які не голосували за Андрія Садового, або які взагалі не мають права голосувати, бо щойно народилися і є маленькими дітьми.
Я хочу сказати вам, що зараз той час, коли місто має захистити себе, коли місто має за себе поборотися. У вашій культурі і традиції — шанувати державу, поважати її інституції. Те, на що пішли голова фракції “Самопоміч” зі Львова Олег Березюк, віце-спікер Оксана Сироїд, також львів’янка, – це вчинки людей, які не мають розуміння і рішення тут, у Верховній Раді стосовно того, як зупинити таку цинічну політику.
Це — добрі вчинки. Ненасильницький спротив здатен привернути увагу суспільства і сьогодні вся країна обговорює, як вирішити цю проблему. Але повірте нашому досвіду — без активного повстання людей, без захисту людьми своїх прав, на жаль, нічого неможливо зробити: ні захистити Конституцію, ні притягнути вбивць до відповідальності, ні зупинити торгівлю з окупованими територіями і з окупантом.
Тому у мене прохання до всіх львів’ян: самоорганізовуйтесь — ви завжди це вміли, ми вчилися цього у вас. Об’єднуйтесь, разом встановлюйте громадський контроль за діями кожного посадовця: місцевого чи національного, який має допомогти вирішити цю проблему, зняти облогу і відновити статус європейського міста України, яким ми всі пишалися і пишаємось. Звісно, ми як кияни, із задоволенням приїдемо допомогти вам у цій справі, так само, як ви не один раз приїжджали допомагати нам”, – заявив Єгор Соболєв.Джерело