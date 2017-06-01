Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Чернівецька ОДПІ нагадує, що фізичні особи - власники об’єктів житлової та нежитлової нерухомості у 2017 році сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2016 рік.
До 1 липня контролюючий орган надсилає платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити.
Протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення-рішення власники нерухомості сплачують податок до бюджету.
Звертаємо увагу, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою зі сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).