Олександр Фищук: Населення краю має отримувати якісні та своєчасні лікувальні послуги, а медичні працівники – гідні оплату та умови праці

Однією з тем, які обговорювалися на розширеній нараді з головами районних державних адміністрацій та керівниками об'єднаних територіальних громад, було функціонування закладів соціальної сфери у ОТГ Чернівецької області.
Зокрема, щодо галузі охорони здоров’я області доповіла директор профільного Департаменту облдержадміністрації Оксана Андрієць.
За словами посадовця, медична допомога на території 18 об'єднаних територіальних громад здійснюється згідно існуючої нормативної бази та наявних ресурсів лікувально-профілактичних закладів області.
Поряд із цим, проводиться робота з утворення на територіях ОТГ закладів первинного рівня для обслуговування населення відповідної громади.
«В Глибоцькій ОТГ створений Центр первинної медико-санітарної допомоги, який отримав ліцензію на медичну практику, також ліцензовані заклади Мамалигівської ОТГ. Наразі проводяться заходи по створенню Центру Вашківецької ОТГ, - зазначила Оксана Андрієць. - Існуюче законодавство дозволяє ОТГ створювати Центри ПМСД, але це потребує певного часу, тому на період реєстрації такого Центру громаді необхідно укласти договір з Центром ПМСД відповідного району на медичне обслуговування населення громади та оперативне управління закладами на території громади».
Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук наголосив, що обласна виконавча влада та Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації докладають всіх зусиль для розбудови галузі у контексті реформи децентралізації, адже населення краю має отримувати якісні та своєчасні лікувальні послуги, а медичні працівники – гідні оплату та умови праці.