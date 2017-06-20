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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:20
21 червня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили майже 5 млн. грн.

11:19
21 червня

Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
21 червня

Перелік виплат роботодавців, на які не нараховується ЄСВ

11:10
21 червня

Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

11:08
21 червня

Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

11:01
21 червня

Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

10:58
21 червня

На Вижничинні брати обкрадали місцевих жителів

10:54
21 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

10:52
21 червня

Цьогоріч податківці працевлаштували 511 «нелегалів»

10:50
21 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

10:49
21 червня

Змінив місце роздрібної торгівлі алкогольними напоями – придбай нову ліцензію!

15:02
20 червня

Путильський держлісгосп найкращий в області у гасінні лісових пожеж

14:05
20 червня

У Чернівецькій області смертість серед населення перевищує народжуваність

09:29
20 червня

Кількість безробітних у Чернівецькій області зменшилась

09:00
20 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

08:59
20 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

08:58
20 червня

Неповнолітня дитина отримує спадщину - податок сплачують батьки

08:57
20 червня

Що є підставою для відстрочення податкового боргу

14:00
19 червня

Продаж непродовольчих товарів у січні–березні 2017 року

12:57
19 червня

Чернівецька область: протягом вихідних ліквідовано 4 пожежі, на одній із них травмовано людину

11:53
19 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 червня 2017 року

10:41
19 червня

Чотири автівки із незаконними сигаретами вилучили на кордоні з Румунією

10:13
19 червня

У Чернівцях обговорять можливості розвитку відкритих даних в Чернівцях, їх публікації та використання

10:07
19 червня

Підписано Закон про оцінку впливу на довкілля

09:59
19 червня

Розширені повноваження Міністерства юстиції України у сфері оборони

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Теми Дня ТВА вівторок, 20.06.2017

Сьогодні, 11:12 / Коментарів: 0

- Хто й чому намагається дискредитувати медреформу?
- Накрутити підписи для петиції тепер буде складніше.
- Із Чернівців відправили на навчання ексклюзивних призовників.
- Працівники РЕМу зрізали дерева замість того, аби почистити.
- Збірна України з панкратіону привезла додому медалі.
- У Чернівцях вшанували пам’ять тренера Юрія Чурікова.
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