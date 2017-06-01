Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

Чергову групу іноземних шукачів кращої долі затримали вчора увечері поблизу українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Порубне». Троє нелегальних мігрантів з Індії намагалися незаконним шляхом потрапити до країн Євросоюзу в обхід пункту пропуску. Чоловіки віком 27 та 28 років жодних документів, що посвідчують їхню особу при собі не мали.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
На околиці населеного пункту Тереблече Глибоцького району, приблизно за 800 метрів від державного кордону, іноземців виявив дільничний інспектор прикордонної служби, який викликав групу реагування для їх затримання. В подальшому, громадян Індії доставлено до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційних заходів.
На даний час тривають заходи із виявлення усіх обставин правопорушення. Подальшу долю іноземних громадян визначить суд.