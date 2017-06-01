Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

Кельменецька місцева прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Корманської сільської ради під час надання у власність земельних ділянок, які попередньо зарезервовані учасникам АТО.
Про це повідомляє Прокуратура Чернівецької області.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стало звернення жителів с. Кормань до прокуратури з проханням розглянути їх клопотання про доцільність розподілу земельних ділянок в урочищі “ Долина ”.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Сокирянське відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва Кельменецької місцевої прокуратури. Про кінцевий результат розслідування громадськість буде повідомлено додатково.