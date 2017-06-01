Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

Продовжуючи заходи з протидії протиправній діяльності на державному кордоні, в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017», на державній межі з Румунією по обидва боки кордону правоохоронцями було упереджено спробу незаконного переміщення 13 ящиків із сигаретами.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, учора по обіді від румунської сторони надійшла інформація про спостереження ними групи осіб із пакунками на плечах, які рухалися в бік кордону.
Помітивши правоохоронців, порушники покидали свої ноші та вдалися до втечі. Було одразу ж організовано пошукові заходи на даній ділянці відділу прикордонної служби «Селятин», які принесли свої результати. Українськими прикордонниками було виявлено майже 12 ящиків із тютюновими виробами, обгорнутих чорним поліетиленом та підготовлених до незаконної переправи. У них знаходилося майже 6 тисяч пачок сигарет марок «Марбле» та «Rotmans».
Пізніше, від румунської сторони надійшла інформація про виявлення ними ще одного пакунка із куривом. Пошуки ймовірних власників покинутого товару тривають по обидва боки кордону.