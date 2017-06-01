На Вижничинні брати обкрадали місцевих жителів

Поліцейські встановили причетність зловмисників до чотирьох крадіжок. Сума завданих збитків становить понад 66 тисяч гривень.
Оперативники Вижницького відділення поліції в ході проведення пошукових заходів на території району викрили двох чоловіків, котрі вчиняли крадіжки з новобудов, гаражів та інших підсобних приміщень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької обл.
Зловмисниками виявилися брати 27 та 34 років, жителі села Коритне. Крадії за допомогою підручних інструментів потрапляли в середину будівель, звідки викрадали електричні інструменти, будівельні матеріали, бензопили та різний інвентар. Частину викрадених речей вони продавали, а решту залишали собі. Поліцейські вилучили у порушників викрадене ними майно.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого частиною 3 статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Правопорушникам оголошені підозри у вчиненні злочинів. Триває досудове розслідування. Поліцейські перевіряють зловмисників до вчинення інших крадіжок на території району.