Цьогоріч податківці працевлаштували 511 «нелегалів»

Цьогоріч в результаті роз’яснювальної роботи та контрольно-перевірочних заходів у Чернівцях легалізовано 511 найманих працівників.
Як зазначив начальник відділу контрольно – перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у м. Чернівцях Андрій Світовий: «з початку року чернівецькими податківцями спільно з іншими контролюючими органами вживалося ряд заходів по виявленню доходів, які отримуються у “конвертах”. У результаті з 511 громадянами роботодавці оформили трудові договори. Лише протягом травня офіційно працевлаштовано 125 громадян».
Про це повідомяє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
За словами Андрія Івановича, - акцент не на перевірки, а на переконання керівників підприємств чи підприємців виконувати вимоги щодо працевлаштування найманих працівників з обов’язковою сплатою усіх визначених платежів до бюджету, більш дієвий, аніж фіскальний контроль. Цьогоріч з працедавцями проведено 83 співбесіди щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства. Як правило, переважна частина роботодавців дослухається до наших аргументів.
Державна податкова інспекція у м. Чернівцях просить небайдужих громадян повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Чекаємо письмових звернень за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А.