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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:20
21 червня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили майже 5 млн. грн.

11:19
21 червня

Сплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

11:18
21 червня

Перелік виплат роботодавців, на які не нараховується ЄСВ

11:10
21 червня

Прикордонники на Буковині затримали 3 індусів, які прямували в ЄС

11:08
21 червня

Жителі Сокирянщини звернулися до прокуратури щодо доцільності розподілу земельних ділянок

11:01
21 червня

Чернівецькі та румунські прикордонники завадили порушникам переправити сигарети через кордон

10:58
21 червня

На Вижничинні брати обкрадали місцевих жителів

10:54
21 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

10:52
21 червня

Цьогоріч податківці працевлаштували 511 «нелегалів»

10:50
21 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

10:49
21 червня

Змінив місце роздрібної торгівлі алкогольними напоями – придбай нову ліцензію!

15:02
20 червня

Путильський держлісгосп найкращий в області у гасінні лісових пожеж

14:05
20 червня

У Чернівецькій області смертість серед населення перевищує народжуваність

09:29
20 червня

Кількість безробітних у Чернівецькій області зменшилась

09:00
20 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

08:59
20 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

08:58
20 червня

Неповнолітня дитина отримує спадщину - податок сплачують батьки

08:57
20 червня

Що є підставою для відстрочення податкового боргу

14:00
19 червня

Продаж непродовольчих товарів у січні–березні 2017 року

12:57
19 червня

Чернівецька область: протягом вихідних ліквідовано 4 пожежі, на одній із них травмовано людину

11:53
19 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 червня 2017 року

10:41
19 червня

Чотири автівки із незаконними сигаретами вилучили на кордоні з Румунією

10:13
19 червня

У Чернівцях обговорять можливості розвитку відкритих даних в Чернівцях, їх публікації та використання

10:07
19 червня

Підписано Закон про оцінку впливу на довкілля

09:59
19 червня

Розширені повноваження Міністерства юстиції України у сфері оборони

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Змінив місце роздрібної торгівлі алкогольними напоями – придбай нову ліцензію!

Сьогодні, 10:49 / Коментарів: 0
Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин), пивом або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, лише за наявності у них ліцензій.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8 000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2 000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.
Таким чином, для здійснення підприємницької діяльності на новому торговому місці суб’єкт господарювання повинен придбавати нову ліцензію.
СХОЖІ НОВИНИ:
На алко – тютюнових ліцензіях бюджет заробив майже 12 млн. грн.На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 12 млн. грн.На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн ...На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн ...На нове місце торгівлі потрібна нова ліцензія
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