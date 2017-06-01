ОЛЕКСАНДР ФИЩУК ДОРУЧИВ АКТИВІЗУВАТИ РОБОТУ З ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА БУКОВИНІ

У рамках наради з головами районних державних адміністрацій та керівниками об'єднаних територіальних громад обговорено питання легалізації зайнятості населення.
Очільник виконавчої влади області наголосив, що основа економіки – це бізнес, але необхідно, щоб усі підприємці були у однакових конкурентоспроможних умовах, зокрема сплачували відповідні податки до бюджетів різних рівнів.
Щодо стану виконання заходів з легалізації зайнятості населення доповів заступник начальника Головного управління ДФС в Чернівецькій області Іван Матіос.
Посадовець наголосив, що за січень – травень 2017 року 140 керівників підприємств заслухали на засіданнях робочих груп та при проведенні співбесід щодо дотримання вимог Кодексу законів про працю України та Податкового кодексу України. За результатами проведеної роботи додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 104,1 тис. грн. та єдиного соціального внеску в сумі 120 тис. грн.
За результатами проведених співбесід з керівниками юридичних осіб та фізичними особами – підприємцями щодо необхідності офіційного працевлаштування працівників та підвищення рівня оплати їх праці за січень – травень 2017 р. легалізовано працю 2401 осіб, зареєстровано 2512 ФОП. Окрім того, за даними відміток у звітах по ЄСВ за 5 місяців 2017 року створено 1584 нових робочих місць.
Разом з тим, фахівцями відомства постійно проводиться широкомасштабна інформаційно – роз'яснювальна робота серед платників податків щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати зарплати в «конвертах».
Варто зазначити, що відповідно до аналізу звітності форми №1-ДФ за 4 квартал 2016 року в області 599 суб'єктів господарювання нараховували середньомісячну заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня (<4 500 грн.), що на 13 СГД більше ніж в 3 квартал 2016 року.
Основні види діяльності СГД, у яких нараховували заробітну плату менше законодавчо встановленого рівня, пов’язані з готівковими розрахунками– це будівництво та сільське господарство.
У свою чергу, начальник Управління Держпраці в Чернівецькій області Іван Луцак наголосив, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України №295 від 26.04.2017 «Деякі питання реалізації в статті 259 Кодексу законів про працю в Україні та статі 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у міських, селищних, сільських радах, в об'єднаних територіальних громадах на виконання постанови в кожному виконавчому органі місцевого самоврядування необхідно створити структурні підрозділи з праці та ввести посади інспекторів праці. Спеціалісти, які працюватимуть на цих посадах, будуть здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.
Олександр Фищукзазначив, що своїм дорученням забезпечить створення відповідних структур. Окрім того очільник виконавчої влади краю наголосив, що відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації та служби області активізували роботу з цього питання.