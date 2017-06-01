Американські ЗМІ про візит Порошенка до Трампа: зустріч без традиційної помпи

Президент США Дональд Трамп прийняв свого українського колегу у форматі зустрічі, які в Білому домі називають "зайти на вогник" до Овального кабінету.
Про це пише американське інформаційне агентство Associated Press.
"Зустріч з президентом України Петром Порошенком була початково описана у Білому домі як короткий "drop-in". Але обидва президенти позували для фотографій в Овальному кабінеті та коротко висловили свої ремарки після більш широких зустрічей Порошенка з віце-президентом Майком Пенсом та керівними радниками з національної безпеки", - відзначає агентство.
Президент США заявив, для нього "велика честь" зустрічатися з Порошенком і "досягнуто значного прогресу" у відносинах з Україною.
Варто відзначити, що агентство Associated Press змінило текст новини та її заголовок. Спершу агенція повідомила, що "Порошенко зупинився у вівторок для короткої фотозйомки з Трампом". Однак за деякий час це формулювання було змінено.
На майже 2-хвилинному відео, опублікованому каналом NBC, видно, що під час вступного слова Трамп був небагатослівним і говорив близько 20 секунд, решту часу говорив Порошенко.
Телеканал CNN відзначає, що коли Порошенко приїхав у Білий дім, українського президента не зустріли з традиційною помпою, як відбуваються зустрічі іноземного керівника з президентом Сполучених Штатів.
CNN звертає увагу на те, що Трамп "розстеляє червону килимову доріжку" у Білому домі практично для всіх іноземних лідерів, з країнами яких США не мають особливих проблем.
Президент Румунії Клаус Йоханніс у червні провів прес-конференцію разом з Трампом, а президента Панами зустріли Трамп та перша леді Меланія Трамп.
В той же час, інші іноземні лідери отримали досить прохолодний прийом і зустрічалися з віце-президентом Майклом Пенсом, а не Трампом. У квітні цього року король Йорданії зустрівся з Пенсом в його резиденції та офіційно не зустрічався з президентом США, а президент Гондурасу зустрічався з віце-президентом у березні.
Зустріч Порошенка і Трампа розпочалася незабаром після того, як адміністрація Трампа оголосила про запровадження санкцій проти двох російських чиновників та трьох десятків інших осіб та компаній, причетних до анексії Криму.
Нагадаємо, Порошенко після візиту в Білий дім заявив, що його зустріч з Трампом була детальною і українська сторона отримала повну підтримку від США.Джерело