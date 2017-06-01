США ввели санкції проти 38 фізичних та юридичних осіб через агресію РФ в Україні
У зв'язку з агресією РФ в Україні, США ввели санкції ще проти 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких російські офіційні особи, "чиновники" анексованого Криму та так званих ЛНР/ДНР, російські банки, та проти 20 "дочок" "Транснефти".
Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.
Під санкції США, які були розширені 20 червня Управлінням з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC), потрапили 19 фізичних та 19 юридичних осіб, й 20 дочірніх компаній російської "Транснефти".
До списку фізичних осіб, щодо яких США ввели санкції, потрапили заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров та заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Олександр Бабаков.
Зазначимо, що Бабакову належить українська група компаній "VS Energy", а також готель "Прем'єр Палац" в Києві і ялтинський готель "Ореанда". Він є мажоритарним акціонером низки українських енергетичних підприємств, у тому числі "Київобленерго".
Під санкціями опинився також Андрій Мельников, глава "Міністерства економічного розвитку" підконтрольного Кремлю уряду анексованого Криму.
Також до списку секторальних санкцій OFAC потрапили російські банки, які діють на території анексованого Криму й окупованого Донбасу.
Згідно із даними, Мінфін США розширив санкції щодо 20 дочірніх компаній російської транспортної монополії "Транснефть", яка знаходиться під секторними санкціями з 2015 року.
Окрім того, США додали до санкційного списку ТОВ "Байк. В. Центр", засновником якого є лідеру російського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов, та компанії російського бізнесмена-ресторатора Євгенія Пригожина - "Конкорд Кейтеринг" та "Конкорд Менеджмент й Консалтинг".
"Санкції США щодо Росії, які пов'язані із ситуацією на Сході України лишатимуться в силі доки Росія повністю не виконає свої забов'язання відповідно до Мінських угод. Санкції США пов'язані із Кримом не будуть зняті доки Росія не припинить окупакцію півострова", - йдеться в прес-релізі на сайті Мінфіну США.ДжерелоВід редакції: Чернівціобленерго належить Бабакову. І українська влада це терпить