Що таке "хорватський сценарій" і чи можливий він на Донбасі

"Хорватський сценарій" деокупації Донбасу - словосполучення, яке останнім часом лунає від політиків і експертів, коли ідеться про врегулювання конфлікту на сході України.Про цей сценарій активніше почали говорити після того, як секретар РНБО Олександр Турчинов минулого тижня заявив про необхідність завершити АТО і "перейти до нового формату захисту від гібридної війни".Робоча група, до якої входять депутати парламенту, експерти, співробітники Ради нацбезпеки і оборони, продовжує працювати над законопроектом, який може бути розглянутий до кінця літньої сесії Верховної Ради.Перший віце-спікер парламенту і представник України у Контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко запевняє, що цей проект передбачає невійськовий шлях припинення війни."Важливо: Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання війни на Донбасі, інспірованої РФ, при цьому ми боремося за деокупацію і повернення територій. Саме це і є філософією законопроекту", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.У той же час, "хорватський сценарій" має прихильників - передусім, на побутовому рівні, хоча доцільність військової операції замість АТО підтримують і деякі військові та експерти.4 серпня 1995 року хорватська армія розпочала операцію "Буря", що тривала кілька днів і завершилася ліквідацією самопроголошеної "республіки" Сербська Країна.Усього за 84 години було відновлено хорватський конституційно-правовий порядок на всіх захоплених сербськими сепаратистами територіях, окрім східної Славонії.В операції брало участь близько 200 000 хорватських військових.У переддень наступу президент Хорватії Франьо Туджман виступив зі спеціальною заявою, у якій наголосив, що спроби мирного розв'язання конфлікту провалилися, а тому для відновлення суверенітету Хорватія змушена розпочати військові дії.Депутат парламенту і військовий експерт Дмитро Тимчук переконаний, що українська влада має реалізовувати "хорватський сценарій" на Донбасі з кількох причин."Він означав би повне і беззастережне виведення російських військових і найманців з Донбасу і припинення постачання двох армійських корпусів, що воюють на Донбасі проти української армії. Це б означало фактичне припинення діяльності російсько-терористичних військ як цілісної структури і перетворення їх на Донбасі в розрізнені групки місцевих мародерів", - написав Дмитро Тимчук у Facebook.Він твердить, що військову операцію підтримує багато жителів Донбасу, які хочуть якомога швидшого припинення війни.Військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Сергій Згурець вважає, що військова операція на Донбасі неможлива з кількох причин.Він каже, що Генеральний штаб Збройних Сил України вивчав такий сценарій і дійшов висновку про серйозні загрози у разі його реалізації."Кількість жертв у разі проведення військової операції може вимірюватися десятками тисяч. Сьогодні співвідношення між українськими військовими і озброєними сепаратистиами становить приблизно 1:1. Для здійснення військової операції необхідне співвідношення 1:3 на користь українських військ. Ціна може бути дуже високою", - сказав Сергій Згурець у коментарі ВВС Україна.Він також твердить, що на сьогодні "внаслідок передислокації деякі військові підрозділи РФ стоять на відстані менше ніж 100 кілометрів від українського кордону"."Це дозволяє сепаратистам розраховувати на військову підтримку з території Росії. Можна напевне передбачити, що коли українська армія дійде до кордону, можуть виникнути провокації, що дозволять Росії застосувати зброю зі своєї території", - сказав військовий експерт.Це, наголошує Сергій Згурець, принципова відмінність від ситуації, що склалася у 1995 році у Сербській Країні, яка не могла розраховувати на підтримку Сербії, оскільки була відділена від неї сотнями кілометрів Боснії. Окрім того, хорватська армія мала значну військову перевагу над самопроголошеною республікою.Хорватський військовий досвід вивчав Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) при президенті України і виклав свої погляди в аналітичній доповіді "Донбас і Крим: ціна повернення".Експерти називали як позитивні, так і негативні наслідки "хорватського сценарію".відновлення територіальної цілісності України та перемога у війні;більші шанси притягти до відповідальності винних у державній зраді, колабораціонізмі й тероризмі;можливість нав'язувати свої умови місцевій та регіональній еліті.значні людські жерви;зростання витрат на військо, населення регіону та відновлення його інфраструктури після руйнувань;погіршення ставлення до української влади значної частини жителів регіону;погіршення відносин з Росією, а також Євросоюзом, який віддає перевагу політико-дипломатичному шляху розв'язання конфлікту.Щодо сценаріїв, то експерти інституту вважають найприйнятнішим для України так званий німецький сценарій.Йдеться про возз'єднання на зразок об'єднання Східної та Західної Німеччини у 1990 році і передбачає добровільну реінтеграцію неконтрольованих територій Донбасу.Українські очільники допускають використання хорватського досвіду, але в інших сферах.Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відвідуючи цю країну минулого тижня, заявив, що для України буде корисним досвід Хорватії на шляху вступу в НАТО і ЄС.Ще раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Хорватії у післявоєнний період."Хорватія має величезний досвід постконфліктного врегулювання, і нас цікавлять, в тому числі, методи і технології проведення переговорів, питання військовополонених і зниклих безвісти", - сказав Георгій Тука."Окрім того, цікавить як хорвати вирішували проблеми інтеграції повернутих територій, як проводили вибори, як повертали переселенців, як держава їх підтримувала. Важливий також досвід Хорватії в міжнародних судах, оскільки Україна повинна підготуватися до подібних справ проти Росії", - упевнений урядовець.