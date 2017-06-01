Що таке "хорватський сценарій" і чи можливий він на Донбасі

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:02
20 червня

Путильський держлісгосп найкращий в області у гасінні лісових пожеж

14:05
20 червня

У Чернівецькій області смертість серед населення перевищує народжуваність

09:29
20 червня

Кількість безробітних у Чернівецькій області зменшилась

09:00
20 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

08:59
20 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

08:58
20 червня

Неповнолітня дитина отримує спадщину - податок сплачують батьки

08:57
20 червня

Що є підставою для відстрочення податкового боргу

14:00
19 червня

Продаж непродовольчих товарів у січні–березні 2017 року

12:57
19 червня

Чернівецька область: протягом вихідних ліквідовано 4 пожежі, на одній із них травмовано людину

11:53
19 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 червня 2017 року

10:41
19 червня

Чотири автівки із незаконними сигаретами вилучили на кордоні з Румунією

10:13
19 червня

У Чернівцях обговорять можливості розвитку відкритих даних в Чернівцях, їх публікації та використання

10:07
19 червня

Підписано Закон про оцінку впливу на довкілля

09:59
19 червня

Розширені повноваження Міністерства юстиції України у сфері оборони

09:57
19 червня

В Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області працює «телефон довіри»

09:37
19 червня

Законодавством дозволено мешканцям гуртожитків приватизувати своє житло

09:19
19 червня

Розпочала роботу Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

09:14
19 червня

Чернівецький міський відділ УДСНС України у Чернівецькій області закликає буковинців дотримуватись правил пожежної безпеки

10:40
16 червня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 228,4 млн. грн.

10:29
16 червня

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

10:28
16 червня

Як оподатковуються дивіденди в 2017 році

10:23
16 червня

Чернівецька область найбільше закуповує текстиль, а продає - деревину

09:58
16 червня

У державній службі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Регіоналові Василеві Бурлаці у Чернівцях влаштують сміт ...У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидит ...Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськрадиКушнірик запропонував Каспруку Бабуха на Чернівецький в ...Василь МАКСИМЮК: Професіонали у Чернівцях можуть і маю ...19 червня о 18.00Студентська республіка 2017Надія Савченко у Чернівцях?Медична реформа на БуковиніПоліцейські затримали серійного крадіяНа річці Черемош Вижницького району знайшли тіло зникло ...У Чернівцях у жахливій ДТП загинув 24-річний поліцейськ ...20 червня о 10.00«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 228,4 млн ...Буковинець Максим Бурбак визнаний кращим народним депут ...
Що, Де, Коли
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
19 червня о 19.00
з Чернівецького ОВК, вул. О. Кобилянської 32 буде здійснено відправку на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в навчальні центри, відповідно до рішення міністра оборони України.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


Календар
«    Червень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

Що таке "хорватський сценарій" і чи можливий він на Донбасі

Сьогодні, 15:21 / Коментарів: 0
Що таке "хорватський сценарій" і чи можливий він на Донбасі
"Хорватський сценарій" деокупації Донбасу - словосполучення, яке останнім часом лунає від політиків і експертів, коли ідеться про врегулювання конфлікту на сході України.
Про цей сценарій активніше почали говорити після того, як секретар РНБО Олександр Турчинов минулого тижня заявив про необхідність завершити АТО і "перейти до нового формату захисту від гібридної війни".

Робоча група, до якої входять депутати парламенту, експерти, співробітники Ради нацбезпеки і оборони, продовжує працювати над законопроектом, який може бути розглянутий до кінця літньої сесії Верховної Ради.

Перший віце-спікер парламенту і представник України у Контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко запевняє, що цей проект передбачає невійськовий шлях припинення війни.
"Важливо: Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання війни на Донбасі, інспірованої РФ, при цьому ми боремося за деокупацію і повернення територій. Саме це і є філософією законопроекту", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
У той же час, "хорватський сценарій" має прихильників - передусім, на побутовому рівні, хоча доцільність військової операції замість АТО підтримують і деякі військові та експерти.
"Буря" після провалу мирного плану
4 серпня 1995 року хорватська армія розпочала операцію "Буря", що тривала кілька днів і завершилася ліквідацією самопроголошеної "республіки" Сербська Країна.
Усього за 84 години було відновлено хорватський конституційно-правовий порядок на всіх захоплених сербськими сепаратистами територіях, окрім східної Славонії.
В операції брало участь близько 200 000 хорватських військових.

У переддень наступу президент Хорватії Франьо Туджман виступив зі спеціальною заявою, у якій наголосив, що спроби мирного розв'язання конфлікту провалилися, а тому для відновлення суверенітету Хорватія змушена розпочати військові дії.
Депутат парламенту і військовий експерт Дмитро Тимчук переконаний, що українська влада має реалізовувати "хорватський сценарій" на Донбасі з кількох причин.
"Він означав би повне і беззастережне виведення російських військових і найманців з Донбасу і припинення постачання двох армійських корпусів, що воюють на Донбасі проти української армії. Це б означало фактичне припинення діяльності російсько-терористичних військ як цілісної структури і перетворення їх на Донбасі в розрізнені групки місцевих мародерів", - написав Дмитро Тимчук у Facebook.
Він твердить, що військову операцію підтримує багато жителів Донбасу, які хочуть якомога швидшого припинення війни.

Загрози і наслідки
Військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Сергій Згурець вважає, що військова операція на Донбасі неможлива з кількох причин.
Він каже, що Генеральний штаб Збройних Сил України вивчав такий сценарій і дійшов висновку про серйозні загрози у разі його реалізації.
"Кількість жертв у разі проведення військової операції може вимірюватися десятками тисяч. Сьогодні співвідношення між українськими військовими і озброєними сепаратистиами становить приблизно 1:1. Для здійснення військової операції необхідне співвідношення 1:3 на користь українських військ. Ціна може бути дуже високою", - сказав Сергій Згурець у коментарі ВВС Україна.

Він також твердить, що на сьогодні "внаслідок передислокації деякі військові підрозділи РФ стоять на відстані менше ніж 100 кілометрів від українського кордону".
"Це дозволяє сепаратистам розраховувати на військову підтримку з території Росії. Можна напевне передбачити, що коли українська армія дійде до кордону, можуть виникнути провокації, що дозволять Росії застосувати зброю зі своєї території", - сказав військовий експерт.
Це, наголошує Сергій Згурець, принципова відмінність від ситуації, що склалася у 1995 році у Сербській Країні, яка не могла розраховувати на підтримку Сербії, оскільки була відділена від неї сотнями кілометрів Боснії. Окрім того, хорватська армія мала значну військову перевагу над самопроголошеною республікою.
Хорватський військовий досвід вивчав Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) при президенті України і виклав свої погляди в аналітичній доповіді "Донбас і Крим: ціна повернення".
Експерти називали як позитивні, так і негативні наслідки "хорватського сценарію".

Плюси
відновлення територіальної цілісності України та перемога у війні;
більші шанси притягти до відповідальності винних у державній зраді, колабораціонізмі й тероризмі;
можливість нав'язувати свої умови місцевій та регіональній еліті.

Мінуси
значні людські жерви;
зростання витрат на військо, населення регіону та відновлення його інфраструктури після руйнувань;
погіршення ставлення до української влади значної частини жителів регіону;
погіршення відносин з Росією, а також Євросоюзом, який віддає перевагу політико-дипломатичному шляху розв'язання конфлікту.
Щодо сценаріїв, то експерти інституту вважають найприйнятнішим для України так званий німецький сценарій.
Йдеться про возз'єднання на зразок об'єднання Східної та Західної Німеччини у 1990 році і передбачає добровільну реінтеграцію неконтрольованих територій Донбасу.
Хорватський, але не військовий
Українські очільники допускають використання хорватського досвіду, але в інших сферах.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відвідуючи цю країну минулого тижня, заявив, що для України буде корисним досвід Хорватії на шляху вступу в НАТО і ЄС.
Ще раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Хорватії у післявоєнний період.
"Хорватія має величезний досвід постконфліктного врегулювання, і нас цікавлять, в тому числі, методи і технології проведення переговорів, питання військовополонених і зниклих безвісти", - сказав Георгій Тука.
"Окрім того, цікавить як хорвати вирішували проблеми інтеграції повернутих територій, як проводили вибори, як повертали переселенців, як держава їх підтримувала. Важливий також досвід Хорватії в міжнародних судах, оскільки Україна повинна підготуватися до подібних справ проти Росії", - упевнений урядовець.

Джерело
СХОЖІ НОВИНИ:
Невтішний прогноз для РосіїНа Донбасі спецслужби Росії готують провокації з жертвами – ТурчиновУ Хорватії пройшов великий військовий парад на честь річниці перемоги над с ...Росія не є учасником конфлікту на Донбасі, — Пєсков"Ми розглядаємо сценарій широкомасштабної агресії на сході України", - Ге ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"