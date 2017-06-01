У Чернівецькій області смертість серед населення перевищує народжуваність

Демографічна ситуація в м.Чернівцях у січні–квітні 2017 року
На 1 травня п.р. чисельність наявного населення м.Чернівців, за оцінкою, становила 265,4 тис. осіб. У Першотравневому районі міста проживало 81,8 тис. осіб, у Садгірському – 29,3 тис. осіб та у Шевченківському – 154,3 тис. осіб. У січні–квітні п.р. чисельність населення зменшилась на 665 осіб.
За цей період в місті народилась 731 дитина, померло 885 осіб (у т.ч. 8 дітей віком до 1 року), природне скорочення населення становило 154 особи.
У січні–квітні п.р. міським відділом РАЦСу був зареєстрований 581 шлюб, що на 31,2% більше, ніж у січні–квітні 2016р., та 86 розлучень.
Демографічна ситуація в Чернівецькій області у січні–квітні 2017 року
На 1 травня п.р. в області, за оцінкою, проживало 907 тис. осіб, з них 390,3 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 516,7 тис. осіб – в сільській місцевості. Загальне зменшення чисельності населення області (1122 особи) відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – 1004 та 118 осіб відповідно.
У січні–квітні п.р. в області народилось 2986 дітей, що на 277 осіб менше, ніж у січні–квітні 2016р. Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (11 проти 8,6 народжених на 1000 жителів).
За цей період померло 3990 осіб, у тому числі 33 дитини у віці до 1 року.
У січні–квітні п.р. відділами РАЦСу було зареєстровано 1320 шлюбів та 193 розлучення. Кількість шлюбів у порівнянні з січнем–квітнем 2016р. збільшилась на 10,7%. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.