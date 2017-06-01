Що, Де, Коли

В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.

Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.

з Чернівецького ОВК, вул. О. Кобилянської 32 буде здійснено відправку на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в навчальні центри, відповідно до рішення міністра оборони України.



в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».

Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.



У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.



У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.

Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.

в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.

План заходу:

в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

Початок вистави - 13.00

на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.

о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.

14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.