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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:02
20 червня

Путильський держлісгосп найкращий в області у гасінні лісових пожеж

14:05
20 червня

У Чернівецькій області смертість серед населення перевищує народжуваність

09:29
20 червня

Кількість безробітних у Чернівецькій області зменшилась

09:00
20 червня

Вимоги до оформлення первинних документів

08:59
20 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили більше 36 млн. грн.

08:58
20 червня

Неповнолітня дитина отримує спадщину - податок сплачують батьки

08:57
20 червня

Що є підставою для відстрочення податкового боргу

14:00
19 червня

Продаж непродовольчих товарів у січні–березні 2017 року

12:57
19 червня

Чернівецька область: протягом вихідних ліквідовано 4 пожежі, на одній із них травмовано людину

11:53
19 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 червня 2017 року

10:41
19 червня

Чотири автівки із незаконними сигаретами вилучили на кордоні з Румунією

10:13
19 червня

У Чернівцях обговорять можливості розвитку відкритих даних в Чернівцях, їх публікації та використання

10:07
19 червня

Підписано Закон про оцінку впливу на довкілля

09:59
19 червня

Розширені повноваження Міністерства юстиції України у сфері оборони

09:57
19 червня

В Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області працює «телефон довіри»

09:37
19 червня

Законодавством дозволено мешканцям гуртожитків приватизувати своє житло

09:19
19 червня

Розпочала роботу Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

09:14
19 червня

Чернівецький міський відділ УДСНС України у Чернівецькій області закликає буковинців дотримуватись правил пожежної безпеки

10:40
16 червня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 228,4 млн. грн.

10:29
16 червня

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

10:28
16 червня

Як оподатковуються дивіденди в 2017 році

10:23
16 червня

Чернівецька область найбільше закуповує текстиль, а продає - деревину

09:58
16 червня

У державній службі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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Що, Де, Коли
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
19 червня о 19.00
з Чернівецького ОВК, вул. О. Кобилянської 32 буде здійснено відправку на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в навчальні центри, відповідно до рішення міністра оборони України.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
АНОНС! "Невидима варта"
АНОНС! "Невидима варта"
У неділю, 25 червня 2017 року, в палаці "Академічний" (вул. Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко "Невидима варта" та вистава-реквієм "Війна без строку...", підготовлена курсантами НА СБУ в пам'ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.

21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 12.00
в палаці «Академічний» (вул.Шиллера, 11) відбудеться благодійна презентація виставки картин співробітниці Національної академії СБ України Л. Шиденко «Невидима варта» та вистава-реквієм «Війна без строку…», підготовлена курсантами НА СБУ в пам’ять про загиблих в АТО військовослужбовців СБ України. Це зворушлива розповідь про подвиги та роботу тих, про кого зазвичай багато не розповідають.
Початок вистави - 13.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Вимоги до оформлення первинних документів

Сьогодні, 09:00 / Коментарів: 0
Відповідно до п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені Законом України від 16 липня 1999 року №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон №996).

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п.2 ст.6 Закону №996).

Таким чином, підтверджуючі первинні документи складаються відповідно до вимог бухгалтерського обліку. З питань щодо правильного оформлення первинних документів необхідно звертатись до Міністерства фінансів України.

Водночас ст.1 Закону №996 визначено, що первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, а господарська операція - це дія або подія, що викликає зміни у структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.
Згідно зі ст.9 Закону №996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій.
Первинні документи мають бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов'язкові, реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Вищенаведене роз’яснення наведено в листі ДФС України від 23.05.2017 №295/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx;CABINET=LJ5Ylrkq2ZYQKmUbomwy6kwa3W5taTIYHXEXQHGSM0RVVDfDhR3F!-1207047844?redirect=pub_card.

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