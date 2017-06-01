В рамках робочої наради, яку в п’ятницю, 16 червня, провів голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук з керівниками підприємств, структурних підрозділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, йшлося про необхідність розробки Комплексної програми заходів щодо недопущення підтоплення об’єктів інфраструктури м. Чернівці та забезпечення експлуатації зливової системи каналізації.
За словами керівника виконавчої влади краю, це питання стосується не лише міста, але й усієї області в цілому. Йде мова про паводки, які відбуваються з різною тривалістю, та необхідність попередження їх негативних наслідків.
Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Олександр Фищук доручив розробити Комплексну програму заходів щодо недопущення підтоплення важливих інфраструктурних об’єктів Чернівців та області та забезпечити експлуатацію зливової системи каналізації.
Окрему увагу посадовець звернув на необхідність визначення територій в місті Чернівці та області, котрі не повинні підлягати житловій забудові у зв’язку з можливістю підтоплення. По об’єктам, котрі вже забудовані на відповідних ділянках, необхідно розробити комплекс захисних заходів.