«ВІДРИВАЙСЯ З СИМВОЛАМИ!» Програма до Дня молоді у Чернівцях

25 червня 2017 р. Чернівці. Соборна площа. 17:00-22:00
Відчуваєш себе молодим? Любиш якісну, сучасну, а головне – українську музику? Не знаєш, де подітися та як відсвяткувати День молоді? Тоді тобі до нас! Святковий концерт до Дня молоді та з нагоди 20-ї річниці молодіжної студії «Символи» (Радіо «Буковина»).
Для вас, як для рідних, «запалять» Андрій Клепач, Helga, «Рута», шоу-група «Вікторія», «New modern», «STELSI», «Пестициди», «Монополія», «Олово», «БУК».
А на завершення – яскраве і видовищне шоу від формації «Тіні вогню»! І це ще не все! У свій день народження молодіжна студії «Символи» разом із партнерами та спонсорами готує для вас подарунки і приємні сюрпризи.
Управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації, відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради, Радіо «Буковина» (Філія ПАТ НСТУ «Чернівецька регіональна дирекція») запрошують разом відзначити День молоді
25 червня о 17.00 на Соборній площі.
Приходь і відривайся з «Символами»!