Зміна формату АТО на альтернативний формат - це зміна вивіски, чи зміни по суті?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:
-З основними тезами документу з цього приводу окрім учасників засідання РНБО України знайоме дуже вузьке коло осіб. Але з того, що відомо - заплановано ввести надзвичайний стан на території Донецької і Луганської областей.
На законодавчому рівні визначається комплекс силових і дипломатичних кроків, які повинні забезпечити звільнення окупованих територій. В чому саме полягає цей комплекс силових кроків - поки що не зрозуміло.
Також буде створений правовий механізм використання збройних сил на Донбасі. За словами секретаря РНБО ОлександраТурчинова, "як тільки буде прийнятий цей закон, що розширює правове поле і надає повноваження, необхідні для захисту країни, не обмежені рамками закону" Про боротьбу з тероризмом ", АТО в нинішньому своєму форматі буде завершена".
Штаб АТО буде перейменовано на "Оперативний штабу для забезпечення безпосереднього військового і цивільного управління в зоні конфлікту в Донецькій і Луганській областях".
Але попри все добре в цьому проекті не сказане основне. А саме, те, Російська Ферація є країною-окупантом українських територій. Чи буде новий законопроект відповідати вимогам і критеріям Мінських домовленостей, які закріплені в Резолюції ООН №2220? Це також іще питання. Експерти вивчають такі можливості, аби заявити, що Україна з Мінського процесу не виходить.
Такий собі, гібридний поки що законопроект.