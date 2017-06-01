На Буковині викрили нарколабораторію

Вдома чоловік вирощував наркотичні рослини та переробляв їх в готову продукцію. За скоєне правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
15 червня працівники Сокирянського відділення поліції під час проведення розшукових заходів виявили вдома у 33-річного жителя Новодністровська наркотики та знаряддя для їх вживання.
Поліцейські вилучили 50 грам марихуани, таку ж саму кількість амфетаміну та різноманітне знаряддя для вживання наркотичних речовин. Також в підлозі балкону на першому поверсі у підвальному приміщенні правоохоронці знайшли рослини коноплі, які власник оселі вирощував та зберігав.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.