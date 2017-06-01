На Буковині викрили нарколабораторію

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:00
19 червня

Продаж непродовольчих товарів у січні–березні 2017 року

12:57
19 червня

Чернівецька область: протягом вихідних ліквідовано 4 пожежі, на одній із них травмовано людину

11:53
19 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 червня 2017 року

10:41
19 червня

Чотири автівки із незаконними сигаретами вилучили на кордоні з Румунією

10:13
19 червня

У Чернівцях обговорять можливості розвитку відкритих даних в Чернівцях, їх публікації та використання

10:07
19 червня

Підписано Закон про оцінку впливу на довкілля

09:59
19 червня

Розширені повноваження Міністерства юстиції України у сфері оборони

09:57
19 червня

В Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області працює «телефон довіри»

09:37
19 червня

Законодавством дозволено мешканцям гуртожитків приватизувати своє житло

09:19
19 червня

Розпочала роботу Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

09:14
19 червня

Чернівецький міський відділ УДСНС України у Чернівецькій області закликає буковинців дотримуватись правил пожежної безпеки

10:40
16 червня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 228,4 млн. грн.

10:29
16 червня

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

10:28
16 червня

Як оподатковуються дивіденди в 2017 році

10:23
16 червня

Чернівецька область найбільше закуповує текстиль, а продає - деревину

09:58
16 червня

У державній службі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

11:46
15 червня

Чернівчанин намагався передати наркотичний засіб до місць позбавлення волі

09:42
15 червня

Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськради

09:14
15 червня

Надія Савченко у Чернівцях?

08:54
15 червня

Чернівцькі рятувальники Управління ДСНС стали донорами крові

08:48
15 червня

На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

08:41
15 червня

Буковинців інформуюють про безвіз

08:37
15 червня

На Буковині троє дітей захворіли на кір

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Регіоналові Василеві Бурлаці у Чернівцях влаштують сміт ...Не мерія у Чернівцях, а вертеп хабарників (відео)У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидит ...Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськрадиНа Буковині діє 538 громадських організацій з чисельніс ...Кушнірик запропонував Каспруку Бабуха на Чернівецький в ...Василь МАКСИМЮК: Професіонали у Чернівцях можуть і маю ...У Чернівцях знову взяли хабарника. Цього разу - адвокат ...Матеріальна допомога в розмірі 2240 гривень не підляга ...Студентська республіка 2017Надія Савченко у Чернівцях?Медична реформа на БуковиніПоліцейські затримали серійного крадіяПро буковинську толерантність і московські провокаціїНа річці Черемош Вижницького району знайшли тіло зникло ...
Що, Де, Коли
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
19 червня о 19.00
з Чернівецького ОВК, вул. О. Кобилянської 32 буде здійснено відправку на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в навчальні центри, відповідно до рішення міністра оборони України.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
21 червня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 418) відбудеться презентація проекту «Відновлення нагород ОУН і УПА», який здійснюють Світовий ювілейний комітет із відзначення 75-ої річниці Української Повстанської Армії та Координаційна рада з вшанування пам’яті нагороджених лицарів ОУН і УПА.
Проект представлятимуть кандидат історичних наук Микола Посівнич та співзасновник ГО «Мистецький благодійний фонд імені короля Данила» Володимир Турецький.
23 червня о 12:00
в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
План заходу:
24 червня о 12.00
24 червня о 12.00
25 червня о 17.00
25 червня о 17.00
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


Календар
«    Червень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

На Буковині викрили нарколабораторію

Сьогодні, 14:22 / Коментарів: 0
На Буковині викрили нарколабораторію


Вдома чоловік вирощував наркотичні рослини та переробляв їх в готову продукцію. За скоєне правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

15 червня працівники Сокирянського відділення поліції під час проведення розшукових заходів виявили вдома у 33-річного жителя Новодністровська наркотики та знаряддя для їх вживання.

Поліцейські вилучили 50 грам марихуани, таку ж саму кількість амфетаміну та різноманітне знаряддя для вживання наркотичних речовин. Також в підлозі балкону на першому поверсі у підвальному приміщенні правоохоронці знайшли рослини коноплі, які власник оселі вирощував та зберігав.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.
СХОЖІ НОВИНИ:
На Буковині чоловік вирощував вдома коноплюЗа десять грам марихуани - три роки ув'язненняМіліціонери у буковинця вдома знайшли марихуануБуковинця засудили за зберігання і збут наркотиківНа Кельменеччині вилучено 4 кілограми маріхуани
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"