Продаж непродовольчих товарів у січні–березні 2017 року

У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств Чернівецької області переважає частка продажу непродовольчих товарів. Про це повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Так, у січні–березні п.р. частка продажу непродовольчих товарів у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств області становила 74,2% (у січні–березні 2016р. – 60,4%) або 1159,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,8% більше, ніж у січні–березні 2016р.
На збільшення товарообороту вплинуло зростання продажу більшості товарів. Зокрема, спостерігався значний ріст продажу побутового рідкого котельного палива, газу у балонах, вугілля і дров для опалення (в 4,6 раза), одягу (в 1,6 раза), автомобілів та автотоварів (в 1,6 раза), спортивного, туристичного інвентаря та споряджень (в 1,5 раза), матеріалів та обладнання для роботи в домашніх умовах (на 49,0%), аудіо- та відео-обладнання, устатковання телекомунікаційного (на 45,2%).
Разом з тим, зменшився продаж окремих товарів. Так, спостерігався значний спад продажу годинників та виробів ювелірних (на 22,6%), взуття (на 21,2%), шкіряних виробів та дорожніх приналежностей (на 12,8%), бензину моторного (11,7%), товарів медичних та ортопедичних (на 11,2%).