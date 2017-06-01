Чернівецька область: протягом вихідних ліквідовано 4 пожежі, на одній із них травмовано людину

Вночі 17 червня близько 3 години до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Оршівці Кіцманського району. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Господарі, котрі на той момент перебували всередині будинку, прокинулися від різкого запаху диму. Помітивши пожежу, власники одразу зателефонували за номером 101 та разом із дітьми вийшли із задимленого будинку. Під час цього чоловік був травмований – він надихався чадним газом. У подальшому чоловіка було доправлено у лікувальний заклад міста Чернівці. Пожежу ліквідували вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини № 9 міста Кіцмань та місцевої пожежної команди смт Неполоківців на площі 60 кв.м. У результаті було частково знищено перекриття та покриття будівлі, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електромережі.
Наступного дня також у Оршівці Кіцманського району горіла господарська будівля. За попередніми висновками фахівців, пожежа виникла внаслідок короткого замкнення електромережі на горищі. Оскільки там зберігалось сіно, вогонь швидко розповсюдився та охопив всю площу будівлі. На місце події було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини № 9 міста Кіцмань та місцеву пожежну команду смт Неполоківців, які ліквідували пожежу. У результаті було знищено 1 тонну сіна, частково перекриття та покриття.
Ще дві пожежі було ліквідовано у житлових будинках селі Підзахаричі Путильського району та селі Багна Вижницького району. Завдяки діям вогнеборців під час пожеж, котрі трапилися під час вихідних, від вогню було врятовано 8 будівель.