Олександр Фищук взяв участь у селекторній нараді під головуванням Прем’єр-міністра України

Сьогодні, 19 червня, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбулась селекторна нарада з питань підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, стан оснащення багатоквартирних житлових будинків загальнобудинковими засобами обліку теплової енергії, стан розрахунків комунальних підприємств за використані енергоносії.
Від Чернівецької області в студії «Укртелекому» були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук, представники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та служб області.
Володимир Гройсман закликав учасників наради більш ретельно підійти до виконання планів по програмах енергоефективності, а також нарощувати розрахункову дисципліну, тим більше, що ресурси для цього в місцевих бюджетах завдяки децентралізації є.
«Окреме питання – енергоефективність. Ми пройшли надзвичайно важкий, але результативний шлях зменшення споживання ресурсів, диверсифікації постачання. Зараз нам потрібна модернізація промисловості й житлового фонду. Ресурси в місцевих бюджетах для заходів з енергоефективності є», - зазначив Володимир Гройсман.
Не менш важливим, за словами Глави Уряду, є й організація розрахунків за енергоресурси та комунальні послуги.
Звертаючись до голів облдержадміністрацій, Володимир Гройсман запропонував залучити муніципалітети до рішення розрахункових проблем, оскільки підприємства теплокомуненерго, які є однією з сторін розрахункових відносин, – це здебільшого об’єкти комунальної власності. На думку Глави Уряду, місцеві бюджети вже мають достатні ресурси, аби пропонувати власну гарантію розрахунків. «Завдяки децентралізації у нас до 50% ростуть місцеві бюджети. Десятки, сотні мільйонів, мільярди сьогодні є в ресурсах місцевих бюджетів. Наголошую на тому, що потрібно по-господарськи ставитися до цього», - підкреслив Володимир Гройсман.
У свою чергу, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук наголосив, що у Чернівецькій області 611 житловий будинок підключено до мереж централізованого теплопостачання. «Окрім того, станом на 01 червня 2017 року в області оснащено 312 житлових будинків 479 засобами обліку теплової енергії, у місті Чернівці частка оснащення багатоквартирних житлових будинків загальнобудинковими засобами обліку теплової енергії складає 55,5%, по області - 54,2% до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню», - зазначив очільник виконавчої влади краю. З повагою
Прес-служба ОДАВід редакції: Обласна рада, голова Мунтян зайняли пасивну позицію у питаннях підготовки до зими. Вони роблять вигляд, що їх це не стосується. Нагадаємо керівництво обласної ради складається з опозиційних до влади патрій - ВО"БАТЬКІВЩИНИ", ВО"СВОБОДИ" ТА РПУ ОЛЕГА ЛЯШКА. Невже починають шкодити?..