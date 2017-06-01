На Путильщині відбулися навчання з ліквідації пожеж у лісових масивах

Пожежі у лісових масивах приховують у собі чимало небезпек: по-перше, влітку у спекотну погоду існує велика загроза їх виникнення; по-друге, ліквідація таких пожеж складає чимало труднощів, адже вогонь швидко розповсюджується лісовими насадженнями. Тому з метою перевірки готовності рятувальників та працівників лісомисливських господарств до швидкого реагування на виникнення таких пожеж, а також задля відпрацювання їхніх спільних дій під час ліквідації загорань у лісових масивах, 16 червня на території національного природного парку «Черемоський» у Путильському районі було проведено командно-штабні навчання. Разом із тим, під час навчань відбувся огляд-конкурс пожежної техніки і обладнання лісопожежних команд - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
За задумом, у результаті необережного поводження з вогнем у лісі виникло загорання лісової підстилки з подальшим розповсюдженням на лісовий масив. Площа умовної пожежі склала 600 кв.м. Оскільки умовна пожежа швидко розповсюджувалась та існувала загроза перекидання полум’я на житловий масив, на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи з смт Путили та міст Вижниця, Вашківці, Сторожинець, Чернівці. Також до ліквідації пожежі було залучено працівників лісових господарств. Головним завданням учасників навчань було запобігання подальшого розповсюдження полум’я на значну площу.
Для обмеження поширення вогню за допомогою спецтехніки працівники лісомисливського господарства здійснили валку дерев та створили меліоративну протипожежну смугу. Одночасно з цим, рятувальники проводили роботи з ліквідації пожежі. Спільними зусиллями співробітників Управління ДСНС та лісового господарства пожежа була локалізована, а у подальшому ліквідована. Із поставленим завданням учасники навчання впоралися. Загалом від Управління ДСНС до проведених робіт залучалося 19 одиниць техніки та 44 рятувальники, а також 8 одиниць техніки та 32 працівники від лісових господарств.
Після завершення практичних відпрацювань було підбито підсумки навчань та конкурсу-огляду лісопожежних команд. За результатами перевірки обладання та забезпечення пожежним інвентрамем команд, перше місце посіло ДП «Путильський лісгосп», другими стало ДП «Берегометське лісомисливське господарство», а третє місце зайняло ДП «Карпатський держспецлісгосп».
«Проведення таких навчань дозволили підвищити професійну майстерність рятувальників та скоординувати спільні дії вогнеборців та працівнимків лісомисливських господарств, що дуже важливо під час ліквідації пожеж у лісових масивах», - зазначив заступник начальника Управління Сергій Шмиголь.