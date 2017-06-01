19 червня близько 10 години на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі поблизу села Мамаївці Кіцманського району. У результаті зіткнення авто «Пежо» з відбійником троє пасажирів легковика загинули на місці, двоє людей, серед яких одна дитина, було травмовано. Травмованих пасажирів було госпіталізовано до лікувальних закладів. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
На місце події було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини № 9 з міста Кіцмань. Оскільки внаслідок аварії тіло водія від сильного удару затиснуло всередині машини, рятувальники за допомогою спеціального обладнання розрізали автомобіль та деблокували загиблого чоловіка.
У ДТП загинуло подружжя із Заставнівщини, їхня донька жива. Близько 11 ранку сьогодні, 19-го червня смертельна аварія сталася в Мамаївцях по вул. Кіцманській (поблизу каплички і літнього кафе). Білий легковик Peugeot на швидкості в’їхав у металеву огорожу автотраси. За розповідями очевидців, троє людей загинуло на місці (в тому числі і водій), ще один чоловік (житель Кіцманя) і малолітня дівчинка госпіталізовані. У дівчинки – перелом ноги, її батьки загинули у ДТП. Сім’я родом із Заставнівського району. Також учасником ДТП був легковик марки Мерседес, у якому немає потерпілих. Причини аварії з’ясовують слідчі.