Уночі 17 червня у Чернівцях 26-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «БМВ-525», не впорався з керуванням та допустив наїзд на електроопору.
Внаслідок зіткнення у водія лікарі діагностували струс головного мозку. А його пасажир отримав серйозну травму черепа. Як з’ясувалося, пасажиром «БМВ» виявився 24-річний працівник патрульної поліції, котрий на разі перебував у відпустці - інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Чоловіків госпіталізували до чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. У реанімаційному відділенні від отриманої травми правоохоронець загинув.
За попередньою інформацією водій іномарки був тверезим.
Наступної ночі на автодорозі в селі Великий Кучурів Сторожинецького району водій автомобіля «Део Ланос» скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Не вибравши безпечної швидкістю руху, 25-річний місцевий житель не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.
Внаслідок автопригоди водій та його пасажир, 17-річний односельчанин, з численними тілесними травмами були госпіталізовані до вищевказаної медичної установи.
Медичне освідчення на стан алкогольного сп’яніння показало, що водій був не тверезий.
За даними фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.