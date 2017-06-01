На Буковині прикордонники-строковики припинили зухвалу оборудку з переміщення спирту через кордон

У минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону припинили незаконну оборудку з переміщення спирту, яку намагалися здійснити ділки на українсько-молдовському кордоні - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Спочатку прикордонники помітили, як до кордону демонстративно під’їхав автомобіль «Mitsubishi Pajero» та невдовзі розвернувшись поїхав у тил ділянки. За деякий час прикордонний наряд, до якого входили військовослужбовці строкової служби, зафіксував рух цього ж авто разом з мікроавтобусом «Mercedes-Benz», які зупинились неподалік кордону. З автомобілів вийшли 6 осіб та почали перекидати через лінію кордону пусті 200-літрові пластикові бочки. Одночасно з молдовського боку під’їхало два транспортні засоби «УАЗ», з яких також вийшло 6 осіб у балаклавах.
Для припинення протиправної діяльності прикордонний наряд відразу направився до місця оборудки. Зрозумівши, що наміри викриті, порушники вдалися до втечі, при цьому прикордонники змушені були здійснити попереджувальні постріли вгору.
Варто зазначити, що один із помічених автомобілів вже потрапляв в поле зору правоохоронців, а водій неодноразово намагався вчиняти провокативні дії на державному кордоні. Наразі тривають активні заходи щодо затримання осіб, які причетні до даного правопорушення.
Відмітимо, що в рамках спільної спеціальної операції «Кордон–2017», яка триває з початку квітня цього року, прикордонники Чернівецького загону затримали майже 20 нелегальних мігрантів з Сомалі та Туреччини, 40 осіб причетних до протиправної діяльності, в тому числі переміщення тютюнових виробів і спирту. Крім того було виявлено 9 автомобілів, 2 з яких знаходилися в розшуку, вилучено більше 310 тисяч пачок сигарет різних марок на суму 4,5 мільйона гривень.