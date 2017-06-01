Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 18 червня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 233 звернення, у тому числі 12 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 8 крадіжок, 3 факти пов’язаних з наркотиками та 1 дорожньо-транспортна пригода з травмованими - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Поліцейськими розкрито 5 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше.
18 червня поліцейськими складено 118 адміністративних протоколів, з яких 97– за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).