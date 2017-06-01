Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук провів робочу нараду щодо стану дорожньої галузі Буковини. Участь у нараді взяли заступники голови облдержадміністрації, представники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та служб області.
Апо це повідомили у прес-службі ОДА.
«Ми повинні бути готовими до того, що з початку 2018 року відбудетьсяпередача доріг загального користування місцевого значення зі сфери управління Укравтодору та Служби автомобільних доріг до сфери управління обласної державної адміністрації, - зауважив голова облдержадміністрації. – Разом з тим буде запроваджено нову систему фінансування дорожньої галузі - за рахунок дорожнього фонду».
Очільник крайової влади наголосив на тому, що на сьогодні перед обласною владою стоять завдання освоєння коштів від перевиконання митних платежів, поточні ремонти доріг державного та місцевого значення, а також робота з попередження руйнування доріг великоваговим транспортом, особливо у літній період.
У контексті цього питання, Олександр Фищук надав доручення відповідним службам щодо організації безперебійної роботи двох пересувних пунктів габаритно-вагового контролю.
У свою чергу, щодо стану дорожньої галузі доповів начальник служби автомобільних доріг Чернівецької області Ігор Гах.
«З Державного бюджету України на впорядкування дорожньої інфраструктури передбачено 79,2 млн. грн., з них на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування –2,3 млн. грн., капітальний ремонт автодоріг - 23,1 млн. грн., поточний середній ремонт доріг загального користування –53,8 млн. грн., - зазначив посадовець. – Щодо фінансування від перевиконання митниці, то службою автомобільних доріг сформовано попередній перелік об'єктів, які фінансуються за з рахунок перехідних коштів з 2016 року та коштів від продовження експерименту у 2017 році. Очікується, що до кінця червня поточного року буде освоєно близько 130 млн. грн.».
Підсумовуючи, Олександр Фищук наголосив на необхідності ретельного фінансового контролю ремонтно-будівельних робіт на дорогах області та їх якості.