17 червня, на Центральному кладовищі Чернівців зібралися представники крайової влади, громадськості, духовенства, учасники антитерористичної операції, волонтери, аби вшанувати буковинських лицарів – новітніх Героїв, які поклали свої життя на вівтар миру, незалежності та цілісності України
Про це повідомила прес-служба ОДА
Підтримати родини загиблих прийшов і голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук.
У виступі батько загиблого лейтенанта медичної служби Владислава Трепка, Віталій Володимирович, наголосив, що буковинські Герої, які завдяки героїчному подвигу назавжди увійшли в українську історію, заслуговують такого меморіалу: «З пам'ятників на нас всіх світлим поглядом дивляться сучасні лицарі, вони стоять в єдиній шерензі Святого воїнства та братства. Вони зробили для нас все, що змогли. Затягнулась війна, але український народ молиться про її закінчення, щоб не проливалась більше кров її кращих синів та дочок».
Священики різних конфесій помолилися за спокій душ загиблих героїв. Отець Василь Гасинець акцентував, що полеглі воїни – це світочі добра та правди, і якщо б вони зараз були серед живих, військові знову й знову обирали б єдиний шлях - ціною життя захищати Батьківщину.
Після траурного мітингу священики освятили пам'ятники, а всі присутні поклонилися загиблим військовослужбовцям, поспілкувалися з їх родинами, поклали квіти та запалені лампадки.