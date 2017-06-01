Зустрічайте Прем'єру «Фіксі Шоу-3. Рятівники часу» 24 червня о 12:00 в Чернівцях в Літньому театрі!
Найрейтинговіші мультяшні герої Фіксікі, популярні в 90-х країнах світу, знову запрошують всіх поринути в світ технічних пригод!
Ви коли-небудь думали про те, як виглядали б Фіксікі, якби вийшли з екрану? У виставі «Рятівники часу» герої улюбленого серіалу — Сімка, Нолик і Фаєр саме такі, якими ви їх знаєте! І вони запрошують глядачів пограти! Але як це зробити, якщо Фіксікі такі маленькі? Дуже просто! Фіксікі зменшать зал!
Нудьгувати на шоу не доведеться ні маленьким, ні великим, адже кожен гість — повноправний учасник! Цікавий сюжет зрозумілий завдяки коротким діалогам, а дії героїв постійно доповнюються веселим інтерактивом: музичними іграми, танцями, спілкуванням з усім залом, дружніми співами хітових фіксіспівок!
Фіксікі з'являються ефектно! Прилітаючи на літаку, Нолик зменшує всіх глядачів і ДімДімича, щоб познайомитися з кожним малюком, разом пограти і повеселитися. Але в гру втручається непроханий гість ... Комп'ютерний Бот загрожує назавжди зупинити найголовніший годинник в світі!
Як герої зможуть здолати його поплічників: Іржу, Пил і Коротке Замикання, врятувати час і зробити з вірусу корисну програму? Тільки якщо малюки та їхні батьки допоможуть їм!
Пізнавальний сюжет легко запам'ятається дітям, а герої з голосами і обличчям мультперсонажів не тільки перенесуть дітлахів в улюблений мультфільм, але і зможуть переконати навіть батьків, що все по-справжньому.
Все про шоу тут www.fixishow.com та https://www.facebook.com/best4kidsua/
Відеоанонс https://www.youtube.com/watch?v=iNtUPWpURwY
P.S. Дітям до 4-х років вхід безкоштовно без надання окремого місця в супроводі дорослих (квиток потрібен тільки дорослому).
Вистава йде українською мовою, розрахована на дітей від 3-х до 10-ти років, тривалість — 1 година.
Довідки за тел. 095-508-40-40
Квитки в касі театру та онлайн https://chernovtsy.karabas.com/fiksi-shou-3-chast-spasateli-vremeni/order/
Компанія «Like PRO» та ТМ «Best4Kids» — це понад 600 вистав по всьому світу. Ми пропонуємо глядачам найкращі ліцензійні дитячі шоу в Україні та країнах Європи.