Чотири автівки із незаконними сигаретами вилучили на кордоні з Румунією

За минулі вихідні в пункті пропуску «Порубне» було затримано чотирьох горе-бізнесменів, які намагалися приховано переправити сигарети до Румунії. В усіх випадках їхні спроби завершувалися однаково – конфіскацією товару та транспортного засобу - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Таким чином, 40-річна румунка позбулася своєї іномарки «Рено Кенгу». Адже, перед тим як перетнути кордон, спромоглася запакувати під декоративну обшивку салону майже тисячу пачок сигарет марки «Марбле». Схованку із сигаретами було виявлено після проведення поглибленого огляду спільною оглядовою групою з числа прикордонників та митників. Вилучений автомобіль було оцінено у 50 тисяч гривень.
А от наш співвітчизник зі Сторожинеччини за подібну спробу незаконного переміщення сигарет до Румунії втратив автомобіль «Фіат Добло» за 115 тисяч гривень. Адже працівники пункту пропуску «Порубне» виявили в його транспортному засобі спеціально виготовлені тайники із понад 300 пачками сигарет різних марок.
Ще два випадки спроб незаконного «бізнесу» припинили прикордонники спільно із працівниками митниці в пункті пропуску «Порубне» уже цієї ночі. Двоє чернівчан у своїх «Фольксвагенах» іноземної реєстрації намагалися приховано перевезти на двох майже 500 пачок сигарет. Замість очікуваного прибутку чоловіки втратили і товар, і транспортні засоби, які попередньо були оцінені у 50 тисяч гривень кожен. Крім того, в усіх чотирьох випадках затриманим «горе-підприємцям» доведеться за рішенням суду сплатити чималий штраф.