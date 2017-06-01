У Чернівцях обговорять можливості розвитку відкритих даних в Чернівцях, їх публікації та використання

23 червня о 12:00 в конференц-залі Центру надання адміністративних послуг (вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться презентація-дискусія “Відкриті дані Чернівців: що потрібно громаді”.
До участі запрошуються журналісти, активісти, представники громадського сектору, бізнесу та науки.
Під час заходу буде обговорено можливості розвитку відкритих даних в Чернівцях, їх публікації та використання. Також учасники дискусії визначатимуть пріоритетну інформацію, яка має бути оприлюднена міською радою у форматі відкритих даних.
План заходу:
11:45 - 12:00 - реєстрація, вітальна кава
12:00 - 12:20 - Що таке відкриті дані і чому вони потрібні Чернівцям
12:20 - 12:40 - Ситуація з відкритими даними в Чернівцях: що і як треба змінювати
12:40 - 13:00 - Запитання-відповіді
13:00 - 13:40 - Обговорення пріоритетних наборів даних для оприлюднення в Чернівцях
13:40 - 14:00 - Підбиття підсумків та оголошення подальшого плану роботи з відкритими даними в Чернівцях
7 червня 2017 року Чернівецька міська рада долучилась до пілотного проекту з розвитку відкритих даних в місті. В рамках проекту, окрім іншого, передбачено визначення та оприлюднення пріоритетних наборів даних. Наразі планується збір потреби громадян в інформації про Чернівці, роботу міської влади.
До 23 червня триває збір пропозицій щодо того, яка інформація повинна бути опублікована про місто, його життєдіяльність, роботу. Пропозиції можна залишити за цим посиланням https://goo.gl/forms/XAyQTex30wluwYzf1
За додатковими запитаннями звертайтесь до Тетяни Лебухорської tetiana.lebukhorska@bard.cv.ua та Надії Бабинської virnadiia@gmail.com
Приходьте і долучіться до розвитку відкритих даних в місті!