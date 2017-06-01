Розширені повноваження Міністерства юстиції України у сфері оборони

З 7 червня 2017 року вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 379 «Про внесення змін до пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України».
Пункти, які доповнюють Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54), а саме:
«15) організовує і забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання законодавства у сфері оборони;
16) узгоджує з Генеральним штабом Збройних Сил та забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку своєї галузі до оборони, її територіальну оборону».
Доповнення розширюють повноваження Міністерства юстиції України у сфері оборони.
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 379 опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 07.06.2017 № 103.
Юрій МІНТЕНКО
начальник управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області