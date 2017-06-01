Франція: більшість партії Макрона і союзників у парламенті підтверджена офіційно

Центристська партія президента Франції Емманюеля Макрона «Республіко, вперед!» здобуває більшість в нижній палаті парламенту після другого туру голосування 18 червня. Згідно з офіційними результатами майже повністю порахованих бюлетенів, партія Макрон і її союзники виборюють 351-е місце в Національних зборах з 577 членів. Це значна більшість, але нижча за прогнозовані оцінки у 400 місць.
Крім того, близько 41-го місця набирає «Демократичний рух» міністра юстиції Франсуа Байру, що виступає у альянсі з Макроном.
Лідер крайніх правих Марін Ле Пен і «Національний фронт» проведе щонайменше до парламенту сім законодавців за підсумками другого туру. Соціалістична партія забезпечила собі 28 місць, найнижчий рівень у післявоєнний період і в порівнянні з 280-ма в попередньому скликанні.
Як праві, так і радикально-ліві противники Емманюеля Макрона, апелюючи до низької явки на виборах у неділю (близько 42%), заявили, що це ставить під сумнів політичний мандат новообраного президента.
Нова сесія французького парламенту розпочнеться 27 червня, причому половина кандидатів, які проходять від партії Макрона, не мають політичного досвіду. Також у парламенті працюватиме рекордна кількість жінок – 156.Джерело