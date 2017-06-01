Що, Де, Коли

Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест» , що відбуватиметься на Вижниччині.

Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:

В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.

Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.

з Чернівецького ОВК, вул. О. Кобилянської 32 буде здійснено відправку на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в навчальні центри, відповідно до рішення міністра оборони України.

