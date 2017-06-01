У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців. Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження». Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців дістали поранення і травми. Ці втрати сили АТО понесли під час ворожих обстрілів у Кримському, районі Авдіївки та у Зайцевому.
Американські та британські війська НАТО провели перше великомасштабне військове тренування на кордоні Польщі та Литви, відпрацьовуючи сценарій відбиття вторгнення Російської Федерації в країни Балтії.
Відпрацьовувався варіант захоплення Росією ділянки кордону протяжністю 104 км, відомого під назвою Сувалкський коридор.
У Києві пройшов Марш рівності ЛГБТ-спільноти КиївПрайд-2017. На марш прийшли деякі депутати, посли Канади та Великобританії, представники офісу ООН. Гаслом Маршу було "Країна для всіх", учасники також скандували "Бунтуй, кохай, права не віддавай".
У ході заходу відбулися сутички супротивників маршу з поліцією, проте обійшлося без постраждалих. Поліція затримала шістьох супротивників Маршу рівності. Пізніше всі затримані були відпущені. Їхні дії кваліфікували як дрібне хуліганство і виписали штраф в 51 гривню.
У Франції відбувся другий тур парламентських виборів. Партія президента Франції Еммануеля Макрона Вперед, республіко! разом з союзниками завоювали абсолютну більшість у нижній палаті парламенту країни.
За підсумками виборів депутатів Національних зборів Кандидати від руху Вперед, республіко! отримали 308 з 577 місць в нижній палаті, ще 42 мандати вибороли представники союзної партії MoDem (Демократичний рух).
Вдень у Чернівцях з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. До 24 градусів тепла за останні 130 років 19 червня: МАКС: 30.9° (1952) МІН: 5.4° (2000) Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. З цього приводу є приказка: "Прийшов Іларіон - дурну траву із поля вон". Наші пращури в цей поспостерігали за комахами: якщо жуки літають вечором, можна розраховувати на хорошу погоду.
Вчора наш сайт відвідали і читали 1325 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 54, у Канаді -6, в Еспанії -6, в Італії - 8, у Нідерландах -5, у Польщі -14, в Росії -23, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 15, Франції -5, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -26, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 26, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 21, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5, Мексика - 2
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ВЖЕ 60 СМІЄТЬСЯ АНАТОЛІЙ ІСАК - РЕДАКТОР "БУКОВИНИ" Його прізвище походить від грец. Ισαάκ від івр. יִצְחָק, «Їцхак», буквально — «він засміявся». 19 червня – день «розмінної монети» на життєвому шляху козака з бессарабської Буковини Анатолія Ісака – він ступив сьогодні на фінішну пряму свого першого 60-річчя. Ще юний вік, але вже встигнув зробити на життєвому календарі кілька гарних і достойних записів. На сторінці села Перківці, що в Кельменецькому районі, де побачив світ 19 червня 1957 року, його ім’я вже вписано у розділ видатних особистостей цього населеного пункту. Анатолій навчався у Чернівецькому текстильному технікумі та життєвий шлях визначили проби пера під час строкової служби та перші публікації у військових газетах Радянської Армії. Після звільнення в запас трудився майстром на Чернівецькому ордена Леніна бавовняно-прядильному об’єднанні «Восход». Закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету. Працював кореспондентом багатотиражної газети «Текстильник Буковини», редактором тижневика «Будівельник» тресту Чернівцібуд», редактором відділу новоствореної газети «Буковинське віче». З 1990-го – оглядач з економічних питань, заступник головного редактора, з 2011-го – головний редактор газети «Буковина». Наприкінці 90-х разом з єпископом Никоном та ветераном-залізничником, громадським діячем Григорієм Мельником організували комітет з добудови онкоцентру, який було здано в експлуатацію у 2001 році. В останні роки як голова парафіяльної громади координував будівництво православної церкви Рівноапостольної княгині Ольги у Чернівцях. Нагороджений орденом Святого архистратига Михаїла. Як журналіст-публіцист започаткував серію художньо-документальних книг про визначних людей Буковини під рубрикою «Образ часу в людській історії» («Доля з іменем Зоря» - про почесного громадянина Чернівців Стеллу Станкевич; «Лицар музики» - про заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Ельгісера). Співавтор збірки судових нарисів «Недописана ікона», кількох інших книг. У 1985 р. Анатолія Федоровича прийнято у члени Національної спілки журналістів України. У 2016 р. Указом Президента України йому присвоєно почесну звання «Заслужений журналіст України».