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Новини
10:40
16 червня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 228,4 млн. грн.

10:29
16 червня

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

10:28
16 червня

Як оподатковуються дивіденди в 2017 році

10:23
16 червня

Чернівецька область найбільше закуповує текстиль, а продає - деревину

09:58
16 червня

У державній службі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

11:46
15 червня

Чернівчанин намагався передати наркотичний засіб до місць позбавлення волі

09:42
15 червня

Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськради

09:14
15 червня

Надія Савченко у Чернівцях?

08:54
15 червня

Чернівцькі рятувальники Управління ДСНС стали донорами крові

08:48
15 червня

На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

08:41
15 червня

Буковинців інформуюють про безвіз

08:37
15 червня

На Буковині троє дітей захворіли на кір

08:30
15 червня

На Буковині чоловік вирощував вдома коноплю

08:21
15 червня

У Чернівцях відбулося свято «Олімпійський день»

12:46
14 червня

MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

11:46
14 червня

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

10:08
14 червня

Які можуть бути наслідки набуття подвійного громадянства для буковинців

09:50
14 червня

8 причин відвідати фітнес-тур «Живи танцюючи»

09:48
14 червня

В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

09:47
14 червня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

09:45
14 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 36,3 млн. грн.

09:26
14 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
19 червня о 19.00
з Чернівецького ОВК, вул. О. Кобилянської 32 буде здійснено відправку на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в навчальні центри, відповідно до рішення міністра оборони України.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!19.06 2017

Сьогодні, 07:58 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!19.06 2017Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців дістали поранення і травми. Ці втрати сили АТО понесли під час ворожих обстрілів у Кримському, районі Авдіївки та у Зайцевому.

Американські та британські війська НАТО провели перше великомасштабне військове тренування на кордоні Польщі та Литви, відпрацьовуючи сценарій відбиття вторгнення Російської Федерації в країни Балтії.

Відпрацьовувався варіант захоплення Росією ділянки кордону протяжністю 104 км, відомого під назвою Сувалкський коридор.

У Києві пройшов Марш рівності ЛГБТ-спільноти КиївПрайд-2017. На марш прийшли деякі депутати, посли Канади та Великобританії, представники офісу ООН. Гаслом Маршу було "Країна для всіх", учасники також скандували "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

У ході заходу відбулися сутички супротивників маршу з поліцією, проте обійшлося без постраждалих. Поліція затримала шістьох супротивників Маршу рівності. Пізніше всі затримані були відпущені. Їхні дії кваліфікували як дрібне хуліганство і виписали штраф в 51 гривню.

У Франції відбувся другий тур парламентських виборів. Партія президента Франції Еммануеля Макрона Вперед, республіко! разом з союзниками завоювали абсолютну більшість у нижній палаті парламенту країни.

За підсумками виборів депутатів Національних зборів Кандидати від руху Вперед, республіко! отримали 308 з 577 місць в нижній палаті, ще 42 мандати вибороли представники союзної партії MoDem (Демократичний рух).

Вдень у Чернівцях з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. До 24 градусів тепла
за останні 130 років
19 червня:
МАКС: 30.9° (1952)
МІН: 5.4° (2000)
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. З цього приводу є приказка: "Прийшов Іларіон - дурну траву із поля вон". Наші пращури в цей поспостерігали за комахами: якщо жуки літають вечором, можна розраховувати на хорошу погоду.


Вчора наш сайт відвідали і читали 1325 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 54, у Канаді -6, в Еспанії -6, в Італії - 8, у Нідерландах -5, у Польщі -14, в Росії -23, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 15, Франції -5, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -26, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 26, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 21, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5, Мексика - 2

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ВЖЕ 60 СМІЄТЬСЯ АНАТОЛІЙ ІСАК - РЕДАКТОР "БУКОВИНИ"
Його прізвище походить від грец. Ισαάκ від івр. יִצְחָק‎, «Їцхак», буквально — «він засміявся».
19 червня – день «розмінної монети» на життєвому шляху козака з бессарабської Буковини Анатолія Ісака – він ступив сьогодні на фінішну пряму свого першого 60-річчя. Ще юний вік, але вже встигнув зробити на життєвому календарі кілька гарних і достойних записів. На сторінці села Перківці, що в Кельменецькому районі, де побачив світ 19 червня 1957 року, його ім’я вже вписано у розділ видатних особистостей цього населеного пункту.
Анатолій навчався у Чернівецькому текстильному технікумі та життєвий шлях визначили проби пера під час строкової служби та перші публікації у військових газетах Радянської Армії. Після звільнення в запас трудився майстром на Чернівецькому ордена Леніна бавовняно-прядильному об’єднанні «Восход». Закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету. Працював кореспондентом багатотиражної газети «Текстильник Буковини», редактором тижневика «Будівельник» тресту Чернівцібуд», редактором відділу новоствореної газети «Буковинське віче». З 1990-го – оглядач з економічних питань, заступник головного редактора, з 2011-го – головний редактор газети «Буковина».
Наприкінці 90-х разом з єпископом Никоном та ветераном-залізничником, громадським діячем Григорієм Мельником організували комітет з добудови онкоцентру, який було здано в експлуатацію у 2001 році. В останні роки як голова парафіяльної громади координував будівництво православної церкви Рівноапостольної княгині Ольги у Чернівцях. Нагороджений орденом Святого архистратига Михаїла.
Як журналіст-публіцист започаткував серію художньо-документальних книг про визначних людей Буковини під рубрикою «Образ часу в людській історії» («Доля з іменем Зоря» - про почесного громадянина Чернівців Стеллу Станкевич; «Лицар музики» - про заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Ельгісера). Співавтор збірки судових нарисів «Недописана ікона», кількох інших книг. У 1985 р. Анатолія Федоровича прийнято у члени Національної спілки журналістів України. У 2016 р. Указом Президента України йому присвоєно почесну звання «Заслужений журналіст України».
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