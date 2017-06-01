ПІНКОВСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:40
16 червня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 228,4 млн. грн.

10:29
16 червня

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

10:28
16 червня

Як оподатковуються дивіденди в 2017 році

10:23
16 червня

Чернівецька область найбільше закуповує текстиль, а продає - деревину

09:58
16 червня

У державній службі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

11:46
15 червня

Чернівчанин намагався передати наркотичний засіб до місць позбавлення волі

09:42
15 червня

Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськради

09:14
15 червня

Надія Савченко у Чернівцях?

08:54
15 червня

Чернівцькі рятувальники Управління ДСНС стали донорами крові

08:48
15 червня

На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

08:41
15 червня

Буковинців інформуюють про безвіз

08:37
15 червня

На Буковині троє дітей захворіли на кір

08:30
15 червня

На Буковині чоловік вирощував вдома коноплю

08:21
15 червня

У Чернівцях відбулося свято «Олімпійський день»

12:46
14 червня

MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

11:46
14 червня

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

10:08
14 червня

Які можуть бути наслідки набуття подвійного громадянства для буковинців

09:50
14 червня

8 причин відвідати фітнес-тур «Живи танцюючи»

09:48
14 червня

В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

09:47
14 червня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

09:45
14 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 36,3 млн. грн.

09:26
14 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
16 червня о 14.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться презентація відео-листа «Повертайся живим», який підготували вихованці міських вокальних студій «Барви» (керівник Марія Когос, Чернівецький палац дітей та юнацтва), «Шарм» (керівник Людмила Кірнадз, Центральний палац культури), «Лілея» (гімназія №7) та театральної студії дітей та молоді при Чернівецькому облмуздрамтеатрі. Пісня записана на слова поетеси Світлани Александрової на музику Оксани Первової-Рошки, оператор - Віталій Семенюк.
Створити юним вокалістам музичну композицію допомагали учасники АТО, волонтери.
17 червня о 10.00
на Центральному кладовищі Чернівців відбудеться відкриття меморіалу воїнам, які загинули в зоні Антитерористичної операції під час виконання свого військово-патріотичного обов'язку.
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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ПІНКОВСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Вчора, 19:31 / Коментарів: 0
ПІНКОВСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧПарафія Собору Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ Чернівців прощається з довголітнім церковним братчиком, членом вівтарної дружини Собору. Фундатором і доброчинцем громади
ПІНКОВСЬКИМ ПАВЛОМ ІВАНОВИЧЕМ
Павло Іванович (так ми його звикли називати) спочив у Бозі 16 червня 2017 р.Б о 20:15.
Павло Пінковський був свідком церковного життя Буковини в різних історичних епохах. Чернівчанин, котрий любив своє місто і людей у ньому. Філолог,музикант,співак,веселий співрозмовник, християнин. Його називали дзвіночком. Він очікував на різдвяну нагоду з колядою і маленьким мідним дзвоником розпочати коляду на парафії. Його дзвоник лунав у всіх громадських установи міста. З Християнськими вітаннями навідував творчі спілки міста, видавництва, учбові заклади, державні установи. Любив людей і люди пізнавали у ньому чернівецького старожила. Громада Успенського Собору стала для пана Пінковського родиною і найближчими людьми в годині смерті.
Декілька років тому, ще задовго до недуги слуга божий Павло Пінковський, син греко-католицької Церкви, зволив заповісти все своє земне майно громаді Собору Успення Пресвятої Богородиці Чернівців.
Похоронну процесію організовує парох та громада Співкатедрального Собору УГКЦ.
Похорон розпочнеться в понеділок 19 червня 2017 року.
( Про початок Літургії Служби Божої повідомимо додатково)

о.Валерій Сиротюк
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