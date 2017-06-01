ПІНКОВСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Парафія Собору Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ Чернівців прощається з довголітнім церковним братчиком, членом вівтарної дружини Собору. Фундатором і доброчинцем громади
ПІНКОВСЬКИМ ПАВЛОМ ІВАНОВИЧЕМ
Павло Іванович (так ми його звикли називати) спочив у Бозі 16 червня 2017 р.Б о 20:15.
Павло Пінковський був свідком церковного життя Буковини в різних історичних епохах. Чернівчанин, котрий любив своє місто і людей у ньому. Філолог,музикант,співак,веселий співрозмовник, християнин. Його називали дзвіночком. Він очікував на різдвяну нагоду з колядою і маленьким мідним дзвоником розпочати коляду на парафії. Його дзвоник лунав у всіх громадських установи міста. З Християнськими вітаннями навідував творчі спілки міста, видавництва, учбові заклади, державні установи. Любив людей і люди пізнавали у ньому чернівецького старожила. Громада Успенського Собору стала для пана Пінковського родиною і найближчими людьми в годині смерті.
Декілька років тому, ще задовго до недуги слуга божий Павло Пінковський, син греко-католицької Церкви, зволив заповісти все своє земне майно громаді Собору Успення Пресвятої Богородиці Чернівців.
Похоронну процесію організовує парох та громада Співкатедрального Собору УГКЦ.
Похорон розпочнеться в понеділок 19 червня 2017 року.
( Про початок Літургії Служби Божої повідомимо додатково)
о.Валерій Сиротюк