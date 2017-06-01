Школярам змінили час і тривалість канікул

В новому навчальному році школярам змінять час і тривалість канікул. Навчальний процес поділять на 6 триместрів.
Триместри в школі 2017-2018 – це відносно нова, досить мало звична нашим дітям форма організації навчального часу.
Час навчання розподіляється рівномірно, тобто ділиться на рівні частини, і проміжки між навчанням і відпочинком практично однакові.
Фахівці вважають, що така організація навчального процесу допомагає правильно розподілити навантаження на школярів, не викликаючи перевтому навіть у учнів початкової школи.
У триместровій системі навчання всього 6 навчальних періодів – триместрів і 6 періодів відпочинку – канікул. Тривалість кожного триместру – п'ять або шість тижнів, тривалість канікул – тиждень, виняток становлять двотижневі новорічні та тримісячні літні канікули.
Попередній розклад шкільних канікул по триместрах на 2017-2018 навчальні роки виглядає наступним чином: п'ять (іноді шість) тижнів занять чергуються з тижнем відпочинку.
1 триместр/осінні канікули – з 2 по 8 жовтня включно;
2 триместр/осінні канікули 2 етап – з 17 по 23 листопада включно;
3 триместр/зимові канікули – з 27 грудня по 8 січня включно;
4 триместр/зимові канікули 2 етап – з 21 по 27 лютого (іноді ці канікули носять назву весняних);
5 триместр/весняні канікули – з 10 по 16 квітня включно;
6 триместр/літні канікули – з 1 червня по 31 серпня включно.
Час відпочинку в школах з триместровою системою навчання практично не збігається з канікулами за звичайною, четвертною системі. Винятком стали хіба що традиційні новорічні канікули – робити вихідний останній тиждень до і перший тиждень після Нового року рекомендує Міністерство освіти.
Аналогічні справи і з довгими літніми канікулами – за наказом профільного відомства в цей період відпочивають абсолютно всі школярі, незалежно від системи навчання.
Міністерство освіти визначає тільки загальну тривалість часу навчання і часу відпочинку плюс дає рекомендації по датах початку і закінчення канікул. За школою ж залишається право самостійно встановлювати канікулярний час – зрозуміло, в рамках рекомендацій міністерства.
Ось і відпочивають діти різних шкіл та різних регіонів в різний час – десь початок канікул довелося «посунути» із-за сильних морозів або весняних паводків, десь, навпаки все йде чітко за наміченим планом.
Так що точні, остаточні дати початку і закінчення шкільних канікул по триместрах на 2017-2018 навчальний рік визначає шкільне керівництво.