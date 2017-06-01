Медична реформа на Буковині

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:40
16 червня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 228,4 млн. грн.

10:29
16 червня

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

10:28
16 червня

Як оподатковуються дивіденди в 2017 році

10:23
16 червня

Чернівецька область найбільше закуповує текстиль, а продає - деревину

09:58
16 червня

У державній службі зайнятості запроваджено електронну чергу реєстрації безробітних

14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

11:46
15 червня

Чернівчанин намагався передати наркотичний засіб до місць позбавлення волі

09:42
15 червня

Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськради

09:14
15 червня

Надія Савченко у Чернівцях?

08:54
15 червня

Чернівцькі рятувальники Управління ДСНС стали донорами крові

08:48
15 червня

На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

08:41
15 червня

Буковинців інформуюють про безвіз

08:37
15 червня

На Буковині троє дітей захворіли на кір

08:30
15 червня

На Буковині чоловік вирощував вдома коноплю

08:21
15 червня

У Чернівцях відбулося свято «Олімпійський день»

12:46
14 червня

MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

11:46
14 червня

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

10:08
14 червня

Які можуть бути наслідки набуття подвійного громадянства для буковинців

09:50
14 червня

8 причин відвідати фітнес-тур «Живи танцюючи»

09:48
14 червня

В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

09:47
14 червня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

09:45
14 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 36,3 млн. грн.

09:26
14 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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Що, Де, Коли
15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
16 червня о 14.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться презентація відео-листа «Повертайся живим», який підготували вихованці міських вокальних студій «Барви» (керівник Марія Когос, Чернівецький палац дітей та юнацтва), «Шарм» (керівник Людмила Кірнадз, Центральний палац культури), «Лілея» (гімназія №7) та театральної студії дітей та молоді при Чернівецькому облмуздрамтеатрі. Пісня записана на слова поетеси Світлани Александрової на музику Оксани Первової-Рошки, оператор - Віталій Семенюк.
Створити юним вокалістам музичну композицію допомагали учасники АТО, волонтери.
17 червня о 10.00
на Центральному кладовищі Чернівців відбудеться відкриття меморіалу воїнам, які загинули в зоні Антитерористичної операції під час виконання свого військово-патріотичного обов'язку.
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Медична реформа на Буковині

Сьогодні, 13:22 / Коментарів: 0
Медична реформа на Буковині
Разом з головою Чернівецької ОДА Олександром Фищуком зустрілися з керівниками лікувально - профілактичних закладів області. Спершу привітали медиків з їх професійним святом. Обговорили початок реформи охорони здоров ‘я в Україні. Зокрема, законопроект №6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг», за який в першому читанні проголосувала фракція «Народний Фронт». Ще під час останньої зустрічі з медиками Буковини, де йшлося про позицію «Народного Фронту» щодо створення 3-х госпітальних округів в нашій області ( до речі це наша спільна перемога ! ), я пообіцяв, що реформу охорони здоров’я ми обов’язково обговорюватимемо на професійному рівні, будемо спільно зважувати всі ризики, враховувати пропозиції. Сьогодні відбулась змістовна та жвава дискусія, за результатами якої будуть розроблені та оформлені поправки до законопроекту №6327 і які, відповідно до процедури, будуть внесені мною до другого читання. Поправки стосуватимуться гарантування надання медичних послуг учасникам бойових дій. Обов’язково буде передбачено систему прав і обов’язків як пацієнтів так і лікарів, а також чітко виписано повний вичерпний перелік медичних послуг, які входять до державного гарантованого пакету (ст.5 даного законопроекту).

Максим Бурбак
P.S. Приємно вразило, що жодного голосу проти реформи охорони здоров’я не було. А таке широке відкрите фахове обговорення змін в нашій державі в нашій області вже стало позитивною практикою.
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