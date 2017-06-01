Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
в сесійній залі Ратуші відбудеться презентація відео-листа «Повертайся живим», який підготували вихованці міських вокальних студій «Барви» (керівник Марія Когос, Чернівецький палац дітей та юнацтва), «Шарм» (керівник Людмила Кірнадз, Центральний палац культури), «Лілея» (гімназія №7) та театральної студії дітей та молоді при Чернівецькому облмуздрамтеатрі. Пісня записана на слова поетеси Світлани Александрової на музику Оксани Первової-Рошки, оператор - Віталій Семенюк.
Створити юним вокалістам музичну композицію допомагали учасники АТО, волонтери.
на Центральному кладовищі Чернівців відбудеться відкриття меморіалу воїнам, які загинули в зоні Антитерористичної операції під час виконання свого військово-патріотичного обов'язку.
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.
17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.