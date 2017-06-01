Буковинець Максим Бурбак визнаний кращим народним депутатом за показниками активності у виборчому окрузі - ОПОРА

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Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак став найкращим мажоритарним народним депутатом у своєму виборчому, набравши 100 балів зі 100 можливих, і посів друге місце у загальному рейтингу кращих мажоритарників.
Представники фракції "Народний фронт" увійшли до ТОП-10 найкращих мажоритарників серед 88 учасників рейтингу, а керівник фракції Максим Бурбак визнаний кращим народним депутатом за показниками активності у виборчому окрузі.
Про це йдеться у моніторинговому дослідженні депутатської роботи у травні 2017 року, проведеному Громадянською мережею ОПОРА.
Так, згідно з оприлюдненими результатами дослідження, керівник фракції "Народний фронт" став найкращим мажоритарним народним депутатом у своєму виборчому окрузі (Чернівецька область) за показниками активності, набравши 100 балів зі 100 можливих, та посів друге місце у загальному рейтингу найкращих мажоритарників.
"За показниками активності у виборчому окрузі в травні 2017 року рейтинг ОПОРИ очолює Максим Бурбак з Чернівецької області (фракція політичної партії "Народний фронт"). У депутата активно працюють приймальні по всій області, й протягом місяця він здійснив 14 візитів до округу", - зазначили автори дослідження.
Крім того, представник фракції "Народний фронт" у Львівській області Михайло Бондар посів 5 місце у загальному рейтингу, а Олександр Кірш, який представляє Харківщину, - 8 місце відповідно.
"Лідером за кількістю поданих запитів (враховуючи співвідношення індивідуальних та колективних запитів) у травні був Михайло Бондар, фракція політичної партії "Народний фронт", - йдеться у дослідженні.Довідково: У 2017 році в 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID "РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом Східна Європа та партнерами. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських фракцій та народних депутатів України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.