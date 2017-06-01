Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом у наповненні місцевої казни, його питома вага в загальних податкових надходженнях бюджету міста більше 50-ти відсотків - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Цьогоріч чернівчани перерахували до бюджету міста 228,4 млн. грн. податку, що на 71,9 млн. грн., або майже на третину перевищує минулорічні надходження.
З доходів у вигляді заробітної плати бюджет столиці Буковини отримав 204,0 млн. грн.; з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, казна отримала понад 17,7 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян додала до бюджету 3,2 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 3,4 млн. грн.
Закликаємо усіх роботодавців виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши кошти на підвищення офіційних зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного та благополучного життя як для роботодавців, так і для працівників. Кожен чернівчанин, який отримує легальні доходи, долучається до розбудови нашого міста.