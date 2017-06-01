Як оподатковуються дивіденди в 2017 році

Чернівецька ОДПІ нагадує про особливості оподаткування дивідендів в 2017 році. Порядок, відповідно до якого оподатковуються дивіденди, прописаний в пункті 170.5 Податкового кодексу України.
Зокрема, підпунктом 170.5.4 ПКУ передбачено, що доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику за ставками 18 та 5%.
Ставка 5% встановлена до доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).
Щодо ставки 18 відсотків, її застосування передбачене для пасивних доходів, крім тих, які оподатковуються за ставкою 5%. Під терміном «пасивні доходи», для цілей розд. IV ПКУ, вважаються, такі доходи, як дивіденди (п.п. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Зокрема, в пп.170.5.3 ПКУ прописано, що дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням, тобто оподатковуються за ставкою 18 відсотків.
Окремим підпунктом 165.1.18 в Кодексі виділені дивіденди, які не оподатковуються. Тобто, звільнення передбачене у разі, якщо дохід нараховується на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.
Окрім того, акцентуємо увагу на підпункт 167.5.4 ПКУ (у редакції Закону України від 21 грудня 2016 року №1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", із врахуванням змін, внесених Законом України від 23 березня 2017 року №1989 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні") відповідно до якого з 01.01.2017 р. доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток оподатковуються у половинному розмірі ставки 18%, тобто 9 відсотків.
Підсумовуючи викладене, інформуємо, що в 2017 року доходи у вигляді дивідендів оподатковуються за ставками 5 та 18%, за винятком тих, які підпадають під звільнення. Окрім того, з 1 січня поточного року дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб'єктом господарювання - платником єдиного податку за період 2016 року, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 9 відсотків.