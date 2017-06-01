Чернівецька область найбільше закуповує текстиль, а продає - деревину

Зовнішня торгівля Чернівецької області товарами у січні–квітні 2017 року
У січні–квітні п.р. по Чернівецькій області експорт товарів становив 35,8 млн.дол. США, імпорту – 34,9 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. обсяг експорту зменшився на 9,1%, імпорту – збільшився на 36,6%. Позитивне сальдо становило 0,9 млн.дол. США. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,03 (у січні–квітні 2016р. – 1,54).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 75 країн світу.
Питома вага експорту товарів до країн ЄС становила 64,4% від загального обсягу експорту, імпорту з цих країн – 51,2% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії (27,1% від загального обсягу експорту) та Білорусі (9,4%).
Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини (17,2% від загального обсягу завезених у область товарів), Румунії (15,1%) та Китаю (12,5%).
Товарна структура експорту була представлена переважно поставками деревини і виробів з деревини (32,1% від загального обсягу експортованих товарів), текстильних матеріалів та текстильних виробів (15,5%), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання (14,0%) та меблів (11,6%).
У структурі імпорту найбільшу питому вагу складали текстильні матеріали та текстильні вироби (29,8% від загального обсягу імпортованих товарів), недорогоцінні метали та вироби з них (15,1%), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (14,6%).