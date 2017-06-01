Що, Де, Коли

Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест» , що відбуватиметься на Вижниччині.

Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:

в сесійній залі Ратуші відбудеться презентація відео-листа «Повертайся живим» , який підготували вихованці міських вокальних студій «Барви» (керівник Марія Когос, Чернівецький палац дітей та юнацтва), «Шарм» (керівник Людмила Кірнадз, Центральний палац культури), «Лілея» (гімназія №7) та театральної студії дітей та молоді при Чернівецькому облмуздрамтеатрі. Пісня записана на слова поетеси Світлани Александрової на музику Оксани Первової-Рошки, оператор - Віталій Семенюк.

Створити юним вокалістам музичну композицію допомагали учасники АТО, волонтери.



на Центральному кладовищі Чернівців відбудеться відкриття меморіалу воїнам, які загинули в зоні Антитерористичної операції під час виконання свого військово-патріотичного обов'язку.

Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.



17 червня - виставка "Буковина-2017"

18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"

В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.

Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.