Студентська республіка 2017

З 2 по 5 липня відбудеться VI етап міжрегіональної Студентської республіки. Понад 700 студентів із 14 різних навчальних закладів міста Чернівці забудуть, що таке сесія та навчання, на них чекає дещо нове!



Цілих 4 дні студенти житимуть у вланій країні - Студреспубліка, з новообраним мером, Андрієм Костілем та власною грошовою одиницею. Чим цього року здивує даний захід?



Цього року, студентів гостинно зустрічає нова база в с. Глибочок "Буковинське орлятко", яка вражає своєю територією. Окрім цього на них чекатимуть 3 розважальні зони, політична гра та 15 субфестивалів інтелектуального та спортивного характеру, а саме: Містер і Міс Студреспубліка, Мафія, Що?Де?Коли?, Спортивне орієнтування, Пейтболл, Волейбол, Футбол, Арчері таг, Шведінг, Нічна туса, Арм-реслінг, КВК, Політична гра, Фото конкурс, Флешмоб. Кожен зможе не тільки знайти себе, а ще й позмагатись за першість.



На один місяць місто стає студентським! Драйв, спека та музика на найбільшій сцені міста, де відбуватимуться головні дійства Студреспубліки.

Програма заходу передбачає феєричне відкриття, де відбудеться перший субфестиваль – флешмоб. Студенти протягом 4-х днім матимуть змогу проживати в корпусах, а також в палатках. Сили та бадьорість забезпечить смачна їдальня табору.



Організатори заходу підготували справжній молодіжні веселощі! Перша розважальна зона – «Головна сцена», на якій звучатиме краща музика потужністю 7 кВт звуку та гратимуть кращі Dj міста. Друга локація – «Лаунж зона», на якій студенти зможуть відпочити на пуфах та сидіннях із палет, посмакувати літніми коктейлями та смачними стравами від закладу Friends House. Третя локація, як в кращих традиціях американських фільмів, повноцінне «Pool Party».

У фіналі студреспубліки серед учасників відбудеться розіграш iPhone 5S від магазину apple техніки i-Centr.



Та найголовніше, отримати подарунки зможе кожен від партнерів заходу: «Nova Sport», «Bufetto», «Urban Rooms», «Шузон», «Ozzy», «Доцент», «Gorgany.com», «Starlife Hub», «Florentino», «Barbershop Сокира».