Поліцейські затримали серійного крадія

Відвідавши три чернівецькі установи, чоловік незаконно привласнив чуже майно на суму 50 000 гривень.Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.40-річний чернівчанин впродовж двох місяців обікрав три громадські заклади у Чернівцях. Чоловік «обчистив» магазин, кафе-бар, а потім і загальноосвітню школу. Поліцейські встановили, що незаконною діяльністю правопорушник займається не вперше. Останній вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.На разі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні даних злочинів.За даними фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України .Тривають слідчі дії.